Barry Gibb, integrante de Bee Gees, dijo que no planea ver el nuevo documental The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart porque el tema es demasiado doloroso.

Este nuevo filme que fue dirigido por Frank Marshall narra el ascenso a la fama de la legendaria banda. Sin embargo, en una reciente entrevista Barry, quien de hecho es el único miembro vivo de Bee Gees, dijo que se rehusa a verlo porque reavivaría el dolor de la pérdida de sus hermanos y compañeros de banda, Maurice y Robin.

Platicando con CBS Sunday Morning, Barry Gibb explicó: “No puedo soportar ver al resto de mi familia. Simplemente no puedo manejarlo. ¿Quién podría? Creo que es perfectamente normal no querer ver cómo se perdió cada hermano ¿sabes? Y no quiero abordarlo. Lo he pasado.”

Barry es ya el único hermano de los Gibb que sobrevive. Los gemelos Maurice y Robin, quienes formaron también parte de Bee Gees, fallecieron en 2003 y 2012 respectivamente y el hermano menor, Andy, murió en el año de 1988.

The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart fue estrenado a través de HBO Max el pasado 12 de diciembre. En este se combinan imágenes de archivo de la banda con testimonios de algunos fans como Justin Timberlake, Nick Jonas y Chris Martin de Coldplay, además de que el mismo Barry Gibb también participó.

Te dejamos a continuación la entrevista que tuvo Barry con CBS Sunday Morning:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.