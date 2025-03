‘Becoming Led Zeppelin’: “Vive tu vida a tu manera”

Becoming Led Zeppelin, el filme que recupera el primer año de vida de la agrupación británica, con seguridad será uno de los acontecimientos musicales del año y, tal vez, de la historia reciente del rock. Bernard MacMahon (director y coautor) y Alison McGourty (productora y coautora), creadores del icónico American epic, son los responsables quienes, luego de siete años de trabajo, lograron la anuencia de Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones para hacer de este filme el primero y, hasta hora único, en contar con la autorización de los integrantes de la banda.

Dice MacMahon que tuvieron siete meses previos de trabajo antes de comentar a algún allegado lo que traían entre manos y, cuando finalmente lo hicieron, “nos dijeron que era una locura, porque nadie lo había podido hacer en 55 años, pero confiábamos en que la historia era buena y no se había contado antes”. Sin embargo, antes de empezar la película, la idea de ésta germinó cuando él se topó con un libro que narraba la historia del grupo. “Tenía 12 años ⎯dice⎯ cuando descubrí el libro y supe que era una gran historia; luego escuché la música y me fascinó, pero yo sabía desde antes que era una gran historia”.

MacMahon y McGourty buscaron primero a Jimmy Page y una vez consiguieron su anuencia, fueron tras Plant para finalmente contarle su plan a John Paul Jones. Los dos últimos accedieron porque conocían el trabajo previo de la dupla en American epic. “Lo increíble ⎯cuenta el director⎯ , es que una vez les aseguramos que se trataba de una producción independiente, nos permitieron hacer el documental con una completa libertad artística. Hay muchas fotografías nunca antes vistas y que ellos nos proporcionaron; una vez dieron el sí, fueron bastante colaborativos”. Alison remata: “Abrieron sus agendas y nos dejaron entrevistar a sus amigos y a toda la gente cercana con quienes habían estado en contacto sin supervisión alguna. Hicimos 170 entrevistas de apoyo para el documental, todo lo que vas a ver en la pantalla nos fue informado por estas personas”.

Becoming Led Zeppelin es una experiencia única, totalmente cinemática, diseñada para, dice Alison, ser vista en una pantalla. Tiene un sonido exquisito y en aquellas escenas en las cuales el grupo fue capturado en directo, la música es simplemente es avasalladora. Bastan unos segundos para recordar por qué el Zeppelin es considerado una de las grandes agrupaciones del rock and roll de todos los tiempos. Bernard agrega: “No se trata de un documental hecho a la manera tradicional. Sus respuestas a las imágenes que les mostramos, algunas de las cuales no habían visto en 50 años, fueron genuinamente emotivas”.

Los responsables del filme procuraron encontrar actuaciones en directo de las canciones más representativas del grupo durante el periodo de grabación y cuando no lo consiguieron ilustraron con otro metraje, como es el caso de “Good times bad times”, por lo que a las imágenes de ellos en el estudio de grabación, yuxtapusieron algunas de las noticias mundiales para que el “espectador pudiera entender lo que sucedía alrededor del mundo mientras creaban esta música poderosa”, dice Bernard. (Varias de esas imágenes corresponden a la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco y a los Juegos Olímpicos de 1968.

Los seguidores de Zeppelin están de plácemes; el rock and roll celebra el arribo de este documental, pero el mensaje que sus autores buscaron trasmitir es el mismo que hace más de cinco décadas proeyectara el grupo inglés: perseguir tus sueños, trabajar por ellos. “Mostramos muchas de las cosas que acontecieron en 1968, cuando el grupo se formó y grabó su primer disco, y el mensaje es que tienes que vivir tu vida, y ellos decidieron hacerlo a su manera: no grabar sencillos, viajar a la Costa Oeste y aprovechar las ventajas de la radio FM, no hacer televisión ni trabajo con la prensa. Toda la comunicación fue mediante sus álbumes. Hoy día, cuando a los chicos les dicen las cosas que tiene que hacer en las redes sociales, un mensaje como éste sigue siendo muy importante”, concluye Bernard MacMahon.

