El pasado 15 de enero, Beck y Jenny Lewis se presentaron en la décima gala anual de CORE, una organización benéfica fundada por Sean Penn, que se realizó en el Teatro Wiltern de Los Ángeles, California. Durante esta interpretaron un cover de la canción Love Hurts, escrita por Boudleaux Bryant y originalmente interpretada por The Everly Brothers.

Sin embargo, la canción ha contado con numerosos covers. Y a través de un tuit Jenny Lewis comentó que el objetivo que tenían era realizar una combinación entre la exitosa versión que hizo la agrupación escocesa Nazareth y el romántico dueto hecho por Emmylou Harris y Gram Parsons.

Para la increíble presentación, Beck y Jenny contaron con el respaldo de Linda Perry, cantautora y líder de la agrupación 4 Non Blondes. Además de que en el evento también estuvo presente Portugal. The Man.

Anteriormente Perry comentó sobre el lineup:

Te dejamos acá la versión de Love Hurts de Jenny Lewis y Beck:

what a beautiful night!

thank you sean penn & @CoreResponseOrg for all your inspiring work in haiti and beyond…

& @RealLindaPerry @portugaltheman @beck

for the nazareth / gram & emmylou hybrid of love hurts! https://t.co/EGxwB6z3Fd

— jenny lewis (@jennylewis) January 17, 2020