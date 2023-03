El año pasado Beavis and Butt-Head regresaron con una película y una nueva temporada de la serie, con Mike Judge, su creador original, a bordo. Pero la cosa no paró ahí, ya que Paramount Plus ha confirmado que la próxima primavera este revival tendrá una segunda tanda de episodios.

Como adelanto, hace unos momentos se liberó el tráiler oficial, donde encontramos a los icónicos protagonistas de la serie involucrándose en más de sus ya conocidas travesuras. Desde acupuntura, terapia grupal, paternidad y trabajos en restaurantes hasta las votaciones electorales y una boda entre ellos, esta segunda temporada no conocerá el significado de la palabra “aburrido”.

La nueva entrega de Beavis and Butt-Head, muy acertadamente, se estrenará el 20 de abril (4/20) en la plataforma de streaming Paramount Plus, donde también puedes ver algunas de las temporadas viejas y los lanzamientos que se realizaron el año pasado.

La primera entrega del revival situó a los adolescentes animados en el mundo actual, incluso, por ahí llegaron a tener un fuerte crush por los de BTS. Así que sin duda, ya estamos ansiosos por ver que nos tienen preparado.