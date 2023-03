A través de un comunicado, la plataforma de streaming confirmó que el próximo 20 de abril (4/20) se liberarán los primeros episodios de la nueva temporada de Beavis and Butt-Head. Si bien no se dieron muchos detalles al respecto, esta entrega fue descrita como el regreso de “dos tipos a los que les gustan las cosas geniales y no les gustan las cosas que apestan”.

Al igual que con la primera temporada del revival, Mike Judge, creador original de la serie, está involucrado en la nueva historia. Así que seguro podemos esperar una trama llena de momentos torpes y divertidos, de esos que sólo Beavis and Butt-Head logran tener, ya sea en casa o en el colegio.

La icónica serie volvió a la televisión el año pasado con este revival y una película titulada Beavis and Butt-head: Do the universe, en la cual encontramos a los adolescentes viajando en el tiempo a través de un agujero negro, sólo para encontrarse con una realidad muy diferente a la que conocen. Ambas producciones se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Paramount Plus.

Checa por acá el breve clip que se compartió para anunciar la fecha de estreno: