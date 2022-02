Beavis and Butt-Head regresarán pronto con una nueva película y el día de hoy, Paramount reveló un par de detalles al respecto.

Titulado Beavis and Butt-Head do the universe, este nuevo largometraje llevará a nuestros queridos personajes animados a vivir una aventura en el espacio, con el fin de explicar cómo fue que los miembros de la Generación Z, lamentablemente mal equipados, llegaron al presente por un viaje accidental a través de un hoyo negro.

“En la que quizá sea la película espacial más tonta de la historia, Beavis y Butt-Head son sentenciados por un juez ‘creativo’ a pasar tiempo en el Space Camp, en 1998”, se lee en la sinopsis oficial de la película.

“Su obsesión con un simulador de acoplamiento los lleva a un viaje en el transbordador espacial, con resultados previsiblemente desastrosos. Después de atravesar un agujero negro, resurgen en nuestro tiempo, en donde buscan el amor, hacen mal uso de los iPhones y son perseguidos por el Deep State”, continúa el texto.

Según anunció Paramount, la nueva película, que funge como secuela de Beavis and Butt-Head do America (1996), aún no tiene establecida una fecha de estreno pero el plan es que llegue a la plataforma de streaming en julio, antes del lanzamiento de la serie.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.