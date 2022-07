El regreso de Beavis and Butt-head continuará con una nueva serie en Paramount Plus y ya tenemos un primer vistazo.

Después de una muy larga espera, el día de ayer la famosa serie animada revivió con Beavis and Butt-head: Do the universe, una divertida película en la que vemos a los personajes principales viajando en el tiempo a través de un agujero negro, sólo para encontrarse con un mundo muy diferente al que conocen.

Pero las aventuras de esos dos no pararán ahí, ya que Paramount Plus confirmó que el próximo 4 de agosto se estrenará una nueva temporada de Beavis and Butt-head. El tráiler fue liberado junto con la noticia, dejando ver que tal y como sucedió en los 90’s, en cada episodio veremos como los adolescentes se envuelven en las situaciones más problemáticas y bobas tanto en casa como en el colegio; aunque evidentemente, ahora con una mejor producción.

Cabe mencionar que Mike Judge, creador original de la serie, ha estado involucrado en esta revival como productor ejecutivo junto a Lew Morton, Michael Rotenberg, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina y Antonio Canobbio.

Respecto a esto, en una entrevista Judge comentó: “Escribir Beavis and Butt-Head es más difícil de lo que parece porque son muy tontos. No pueden resolver las situaciones. Les tienen que pasar cosas. Vi muchas películas de Clouseau, Cheech y Chong, todo eso está muy bien hecho. Como digo, es más difícil de escribir de lo que piensas, pero creo que estoy bastante contento con la forma en la que los trajimos al futuro”.

La nueva película de Beavis and Butt-head ya se encuentra disponible en Paramount Plus, al igual que su antecesora lanzada originalmente en 1996.

Foto de portada vía YouTube.