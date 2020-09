Este año hemos visto de todo pero sin duda lo mejor ha sido tener de vuelta a Beastie Boys, aunque sea a través de recuerdos. Y obvio esto no podía finalizar sin una compilación con sus mejores éxitos.

El disco que llevará por título Beastie Boys Music contendrá en total 20 clásicos de la banda que recorren los más de 30 años de carrera que tuvieron. Entre los tracks incluidos se encuentra “Sabotage”, “No Sleep Till Brooklyn”, “Paul Revere”, “Make Some Noise”, y más.

La finalidad de este nuevo álbum es complementar su documental dirigido por Spike Jonze, Beastie Boys Story, el cual fue lanzado hace unos meses a través de Apple TV+. Y que de igual forma va de la mano con el libro previamente presentado, Beastie Boys Book.

El Beastie Boys Music estará disponible a partir del próximo 23 de octubre en formato digital, CD y en un especial vinyl doble de 180gram. Igual ya puedes pre-ordenarlo en sus diferentes formatos a través del sitio oficial de la banda.

También recuerda que el documental ya se encuentra disponible en Apple TV+. Y acá te dejamos el tracklist completo de Beastie Boys Music:

1. So What’Cha Want

2. Paul Revere

3. Shake Your Rump

4. Make Some Noise

5. Sure Shot

6. Intergalactic

7. Ch-Check It Out

8. (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)

9. Pass the Mic

10. Don’t Play No Game That I Can’t Win

11. Body Movin’

12. Sabotage

13. Hold It Now, Hit It

14. Shadrach

15. Root Down

16. Brass Monkey

17. Get It Together

18. Jimmy James

19. Hey Ladies

20. No Sleep Till Brooklyn

