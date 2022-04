Los Beach Boys celebrarán su 60 aniversario con una serie de actividades que se estarán lanzando a lo largo de un año.

Para arrancar este enorme festejo, Capitol Records y UMe publicarán una edición recientemente remasterizada y ampliada de la colección de grandes éxitos de la banda, Sounds of summer: The very best of the Beach Boys, el cual incluirá 50 canciones más que abarcan desde su álbum debut de 1962, Surfin’ safari, hasta Still cruisin‘ de 1989.

Según se reveló, este primer lanzamiento llegará el próximo 17 de junio en plataformas digitales y en formatos físicos, entre los que destacan un CD triple y un vinil edición limitada de color negro de 180 gramos. Todos los paquetes contarán con un booklet con notas recientes y fotos nuevas; ya se puede pre-ordenar dando click aquí.

Posteriormente, se compartirá material inédito extraído del archivo de los discos Carl and the passions – so tough’ de 1972 y Holland de 1973. Así como también se estrenará un largometraje en el que The Beach Boysparticiparán, un tributo especial, exposiciones y especiales colaboraciones con marcas.

Respecto a esto, la agrupación comentó: “Es difícil creer que han pasado 60 años desde que firmamos con Capitol Records y lanzamos nuestro primer álbum, Surfin’ safari. Éramos sólo niños en 1962 y nunca nos hubiéramos imaginado a dónde nos llevaría nuestra música, que tendría un impacto tan grande en el mundo, y que continuaría siendo amada y descubierta por generaciones. Este es un gran triunfo que todos estamos muy honrados de haber logrado. Y a nuestros increíbles fanáticos, de siempre y nuevos, esperamos compartir aún más durante todo el año”.

