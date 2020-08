La estrella londinense Beabadoobee ya había anunciado que este año lanzaría su disco debut titulado Fake It Flowers y ahora finalmente reveló los detalles completos de esta nueva producción.

Según mencionó la cantante, el álbum verá luz el próximo 16 de octubre a través del sello discográfico Dirty Hit. Y estará conformado por 12 canciones en total, incluyendo el tema Care, lanzado el mes pasado, y su nuevo sencillo Sorry.

Éste segundo track lo estrenó apenas ayer (5 de agosto) acompañado de un videoclip dirigido por bedroom. Mientras que acerca de su significado, Beabadoobee explicó que trata sobre confesar sus errores en una amistad y ver a alguien a quien ama romperse y desvanecerse como persona:

Es la idea de descartar algo porque se sentía demasiado cerca de casa y un recordatorio personal para nunca dar por sentado lo que esa persona podría haber tenido.

Te dejamos a continuación el videoclip oficial de Sorry:

Igual ya puedes pre-ordenar Fake It Flowers de Beabadoobee dando click aquí.

Tracklist:

01. Care

02. Worth It

03. Dye It Red

04. Back To Mars

05. Charlie Brown

06. Emo Song

07. Sorry

08. Further Away

09. Horen Sarrison

10. How Was Your Day?

11. Together

12. Yoshimi, Forest, Magdalene

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.