Con tan solo 25 años de edad, cuatro de ellos de carrera profesional, bbno$ (pronunciado como baby no money), se ha erguido como uno de los raperos de la escena independiente mundial más prolíficos. Desde su debut en 2017, el canadiense ha lanzado cuatro extended plays y seis álbumes de larga duración, siendo Eat ya veggies (independiente, 2021) el más reciente y el motivo de nuestra charla a través de una computadora.

TXT :: Joel Rodríguez

El artista se encuentra en medio de una gira estadounidense, cumpliendo con una serie de compromisos previamente pactados, dejando atrás la memoria más reciente de la nueva realidad a la que la mayoría de los artistas se enfrentó durante la pandemia. De este modo, bbno$, recibe amablemente nuestro fuego; éste es el resultado:

Eat ya veggies llega en un momento muy prolífico en tu carrera, con una racha de lanzamientos constantes.

No pienso mucho sobre si debe existir un punto especifico para lanzar cierta cantidad de música. Hago esto para mis fans, para que puedan experimentar todo lo referente al lanzamiento de un álbum porque es algo que los hace felices. Hago suficiente música, sin importar otra cosa.

Hay mucha diversidad dentro del álbum, creo que el factor sorpresa es la carta más recurrente en el mismo.

Realmente no hay contexto detrás del álbum, es más bien agrupar canciones que me gustan bajo ese concepto, canciones que después de escucharlas muchas veces me siguen gustando. Creo que si la música es buena, la gente va a escucharla. Me gusta lanzar música para mis fans, que son quienes mantienen todo esto encendido, así que, hay que mantenerlo andando.

¿Consideras que mantenerte como artista independiente ha sido el mayor acierto para permanecer tan activo en la industria?

Existen muchas políticas cuando comienzas a tener un mayor estatus. Yo soy dueño de mis masters y tengo mayores ganancias. Al mismo tiempo, no sé de qué me estoy perdiendo sin un sello; tengo un equipo, aunque yo mismo me encargo del marketing. Si existieran 10 versiones de mí, sería mucho más grande de lo que soy ahora; probablemente el artista más grande del mundo, porque trabajo arduamente por mi proyecto. En mi caso tiene sentido permanecer independiente; no sé si valga la pena renunciar a los derechos del 80 por ciento de mis canciones.

El sonido del disco en conjunto reúne muchas características del pop mainstream, el mejor ejemplo es “Yoga”, canción en la que participa Rebecca Black.

Hice la canción con Christian Dodd, escribí la línea para Rebecca e inmediatamente encajó. Aceptó sin dudar, fue cuando pensé, ¡mierda, dijo que sí!, creo que fue el día más divertido de mi vida. En 12 horas la canción estaba lista. Quedé muy satisfecho con el resultado: un sonido muy pop y auténtico resultado de una evolución musical constante.

El video es divertidísimo, tiene grandes referencias a Aqua, e incluso a los Beastie Boys…

No sabía qué esperar, no conocía a Rebecca. Llegó y fue súper accesible, se emocionó bastante. Vestirme de drag es algo voladísimo que hice con mucho respeto. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacer algo similar, ¡háganlo!, pero asegúrense de hacerlo tan bien como les sea posible, no importa que pasen cuatro horas por la sala de maquillaje, diviértanse mucho.

Llamó mucho mi atención “I remember”, track que me redime un poco al new wave, algo no muy común en un álbum de rap o hip-hop.

La canción se creó por sí misma, ¡A los fans realmente les gustó! Creo que no hay mucho detrás, simplemente escuché esos beats y se conectaron con mi yo triste y emocional. Sucedió durante el invierno en Vancouver, un lugar en el que no sale tanto el sol, por lo que la temporada de depresión es una realidad. Estoy muy feliz de que a mis fans también les gusten este tipo de tracks, en los que intento cosas diferentes.

Tienes una lista bastante impresionante de invitados en el disco.

Llevo escuchando a Night Lovell y Rich Brian cinco o seis años, trabajar con ellos fue genial. Les mandé las canciones y ambos se engancharon. Con Rich Brian hice todo en Los Ángeles, y fue muy divertido, somos muy similares, siento que esa es la forma en la que se debe hacer música: sin presiones, algo bastante idealista. Yung Gravy es súper freak, nos conocemos desde hace mucho, es probable que saquemos un álbum en conjunto pronto. Me encanta colaborar con todo tipo de artistas, porque eso me permite conocer sus perspectiva al crear canciones y letras, esa es la parte más hermosa del proceso, conocer qué hacen los demás. Es muy cool que cada uno tenga habilidades únicas.