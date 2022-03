Después de 14 años, Bauhaus lanzó nueva música y nosotros no podríamos estar más emocionados por ello.

Titulada “Drink the new wine”, la nueva canción ve al cuarteto gótico jugar al puro estilo de André Breton, Marcel Duchamp, Jacques Prévert e Yves Tangu, con una técnica que consistió en pre-grabar un ritmo y luego darle a cada músico 60 segundos para hacer lo que quisiera.

Según se informó, el tema se armó con un compuesto de un minuto de duración al final, sin que ningún miembro de Bauhaus supiera lo que habían hecho los demás hasta que se reprodujo la pista terminada por primera vez. Este juego originalmente fue llamado Exquisite Corpse.

El resultado de “Drink the new wine” es una verdadera exquisitez que lleva al escucha por oscuro viaje, pasando por un blues ahogado en alcohol, una divertida granja y un incierto pasaje con tambores y riffs de guitarra, hasta que desemboca en un mundo inspirado en Ruletistul, libro de Mircea Mircea Cărtărescu.

Sin duda los años de espera valieron completamente la pena y aunque aún no sabemos si este sencillo marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Bauhaus, nos damos por bien servidos. “Drink the new wine” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

BAUHAUS EN PARQUE BICENTENARIO: LA LUZ NEGRA TRAS LA SEQUÍA