Ivory Aquino se ha incorporado al elenco de Batgirl, convirtiéndose en la primera mujer trans en aparecer en una película de DC Comics.

La actriz, reconocida por sus papeles en Tales of the city y When we rise, ha sido confirmada para interpretar el personaje de Alysia Yeoh en este nuevo proyecto entre HBO Max y el famoso universo de superhéroes.

Alysia Yeoh, también mujer transgénero, es la mejor amiga de Barbara Gordon (aka Batgirl) y su primer aparición en DC Comics se llevó a cabo en 2011, durante una edición de Batgirl escrita por Gail Simone y dibujada por Ardian Syaf.

Con la participación de Ivory Aquino se marcará la primera vez que una película de DC Comics incluye a un personaje abiertamente transgénero, siendo un Éste un paso muy importante en su camino por la inclusión.

El elenco de Batgirl también incluirá a Leslie Grace, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Michael Keaton y Jacob Scipio. La película estará bajo la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah, y aunque aún no tiene fecha de estreno, se espera que sea este año.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.