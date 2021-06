Bat For Lashes ha lanzado exclusivamente a través de Bandcamp su primer disco en vivo, titulado Livestream at home. Los Angeles, 2021.

El pasado mes de abril, Natasha Khan grabó una íntima presentación desde su hogar en Los Ángeles, California, el cual el día de hoy finalmente fue liberado ya sea para escuchar en streaming o en descarga digital. Cualquier formato lo puedes checar dando click aquí.

Livestream at home. Los Angeles, 2021 de Bat For Lashes contiene versiones en vivo de canciones incluidas en The haunted man, como “All your gold” y “Deep sea diver”. Además de material nuevo extraído de las eras The bride (2016) y Lost girls (2019).

Este lanzamiento también incluye algunas nuevas versiones nunca antes escuchadas de las ya tan queridas canciones de Bat For Lashes. Checa el tracklist a continuación:

01. All Your Gold – Live

02. We’ve Only Just Begun – Live

03. Close Encounters – Live

04. What’s A Girl To Do – Live

05. Kids In The Dark – Live

06. Let’s Get Lost – Live

07. Lilies – Live

08. Joe’s Dream – Live

09. If I Knew – Live

10. Deep Sea Diver – Live

Foto de portada tomada del Facebook del artista.