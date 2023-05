El artista, compositor y productor monclovense comenzó su carrera a los 12 años de edad, sin embargo, es hasta ahora que oficialmente se ha dado a conocer al mundo con un breve repertorio de canciones, al cual recientemente se sumó “Si me voy”. La propuesta musical de Bastte presenta influencias del trap y R&B con lyrics con los que más de uno se sentirá identificado.

“Si me voy” fue compuesta y producida por Bastte con el apoyo de Javier Argüello en la masterización. Se trata de una canción “dedicada a la indiferencia” que una persona puede tener con otra dentro de una relación amorosa y cómo se puede hacer caso omiso de esta situación “para seguir amando con la misma fuerza”.

“Escribo mis propias letras en base a lo que la vida me va dejando ver y las mezclo con un poco de ficción para hacer de mis canciones escenas de películas. Me gusta estar involucrado detrás de la producción general de mis canciones, así que yo hago mis propios ritmos, me grabo y compongo mis letras”, explicó Bastte en un comunicado.

Te dejamos por acá el video oficial de “Si me voy”: