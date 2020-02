Bartees Strange coverea About Today de The National para su nuevo EP.

El álbum debut de Bartees Stranges se editará este año, pero antes el músico inglés lanzará un EP el cual incluye un cover a The National que acaba de estrenar como segundo adelanto.

About Today en la versión de Bartees Strange es el segundo tema que ve la luz de este próximo material que llevará por nombre Say Goodbye To Pretty Boy. A diferencia del tema original, más sobrio y profundo, la adaptación de Strange incluye elementos electrónicos que lo hacen más ambiental y etéreo. Sobre todo resalta la diferencia en las voces, ya que tanto Bartees Strange como Matt Berninger (vocalista de The National) tienen un estilo muy particular y distintivo.

Siempre hay algo profundo en las canciones que se quedan contigo por años y quería recrear algo como lo que me hace sentir [About Today]. Es más solitaria y oscura, pero espero que aún refleje el impulso que tiene hacia arriba.

Según el músico, esta es una de sus canciones favoritas de una de sus bandas favoritas.

Hay quien dice que un buen cover es el que supera al original, nosotros pensamos que es aquel que logra integrarle su toque personal sin perder la esencia de la primera versión. Te dejamos acá abajo esta reinterpretación de About Today para que te hagas tu propia opinion.

Además de esta canción, el músico ya había publicado el tema Going Going de su autoría.

Bartees Strange ha tenido una carrera musical muy fructífera en el underground y la escena independiente de Brooklyn, pero ya cuenta con colaboraciones con Beirut y TV On The Radio. Su álbum debút será su primer gran esfuerzo para pasar a las grandes ligas.

Say Goodbye To Pretty Boy (EP) estará disponible el próximo 13 de marzo. Pre-ordenarlo aquí.

La fotografía de portada es original de Bào Ngô y Felicia Douglass.