Con la llegada del nuevo año, los promotores del Barroselas Metal Fest de Portugal han lanzado otra serie de anuncios de bandas que se presentarán en su vigésimo tercera edición. Encabezados por los canadienses Revenge y su descarga Black/Death, y soportado a cada lado por los heavys Anvil y los grindoreros Terrorizer, el cartel de ese festival demuestra nuevamente que tener una identidad definida siempre ayuda a mantener a flote los proyectos metaleros.

Revenge es anunciada como “definitivamente, una de las bandas más extremas en la actualidad cuya mezcla de Black/Death en esteroides aniquila todo a su paso”, lo cual, además de indicar el tono que marcará la banda al ser una de las estelares, muestra también por donde va la identidad de Barrosleas como festival.

Los otros tres estelares son los mencionados Terrorizer, una banda de linaje real en la escena extrema subterránea; Anvil, que si bien no es de estatus masivo siempre tiene su público, nunca antes ha tocado en Portugal, y Autopsy, otra leyenda llena de brutalidad. Entonces, el festival mantiene su idea de ofrecer una oferta de culto, con bandas que no llenan estadios pero sí los corazones de un estrato de metaleros más enfocados a lo subterráneo que a lo mediático; un festival de corte pequeño en el cual es casi nula la existencia de gente que se deja llevar por la corriente y eso, al final del día, genera un sentimiento de hermandad que no depende de lo grande, sino de lo familiar.

Otra característica del festival es que se deja seducir por bandas que comienzan a consolidar sus nombres y que en ocasiones provienen de países alejados del concepto de “hogar clásico de bandas de metal”. Por ejemplo, en este segundo anuncio aparecen representantes de Nueva Zelanda (Diocletian), Italia (Hideous Divinity o España (Adrift). También habrá finlandeses (Sargeist), y Estadounidenses (Skeletal Remains), pero la idea es mirar además hacia lugares no tan típicos y por supuesto, algo que en México empiezan a consolidar festivales como Domination y México Metal Fest, no sólo invitar bandas nacionales por ser locales, sino porque se les respeta y se intenta consolidar la escena local. Es decir, tienen un amplio soporte de bandas portuguesas que están ahí para ser tratadas con respeto y profesionalismo, como al resto.

Así, el Steel Warriors Rebelion Barroselas Metal Fest tiene ya un cartel con 30 bandas, y faltan por anunciarse 20 más.