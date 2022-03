Para los melómanos siempre será un acontecimiento encontrar un buen disco y canciones estimulantes y más cuando uno se topa hay con una de estirpe cabaretera y que transpira a bajos fondos de principio a fin; el grupo peruano Bareto nos entrega en “Te sigo” una cumbia lenta acerca de la obsesión amorosa y que produce mucha sed de la mala.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Te sigo” es el segundo track de su cuarto Lp, El amor no es para los débiles, y es una pieza que nos hace acordar del bolero mexicano “Urge”, al igual que de los mejores temas de Los Ángeles Negros; una de esas joyas que emanan del noctambulario.

Me parece que incursiono en El amor no es para los débiles tras el envión energético y pasión por la cumbia que nos transmitieron Santa Fe Klan y Son Rompe Pera en el pasado Festival Vive Latino; recordemos que es el género musical que une y conecta a toda América Latina y que es un acervo cultural vivo, más allá de que no sea en realidad el nuevo punk -como afirman los de la marimba de Naucalpan-… es más, no requiere serlo.

El grupo limeño dio cuenta al presentar el disco de que la pandemia les permitió probar con una vertiente más psicodélica en el tipo de cumbia que ellos hacen y eso queda clarísimo en “Cumbia circular”, con la voz invitada de la colombiana María del Rosario; mientras que en “Te sigo” la cantante invitada fue la veterana Esther Dávila “Bartola”.

El amor no es para los débiles fue el disco en que Bareto sumó a la vocalista “La mamba” como miembro estable del grupo y que les permitió reforzar los vínculos con la cultura musical cafetalera; de hecho, se trabajó entre Lima y Bogotá.

El álbum se mueve en una franja referencial de Frente Cumbiero, Miramar y Chicha Libre, en el que la cumbia se asoma al futuro, tal como ocurre en la instrumental “Vallecito” y en “Los marcianos”, con la participación del cantante Pablo Villanueva “Melcochita” y en la que inyectan dosis de funk y descarga.

Bareto han reforzado su alineación mientras intentan explorar rutas nuevas para la cumbia -y ello se agradece-; ahora nos entregan 10 canciones más que disfrutables y bullangueras. Ese toquecillo psicodélico se cuela en temas como “Suéltame”, que tiene a Janio Coronado en la voz salsera, y que integra una guitarra huidiza.

La cumbia está más viva y fuerte que nunca… enfrenta al futuro con gallardía y es por ello que el sello europeo Agogo Records apuesta por Bareto para mostrarlos al mundo entero.

