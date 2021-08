Barbra Streisand ha dado su veredicto final respecto a la más reciente versión de A star is born con Lady Gaga y Bradley Cooper.

La legendaria actriz protagonizó junto a Kris Kristofferson uno de los tres remakes que existen de este filme y es por ello que su opinión sobre el que Gaga y Cooper realizaron era algo que todos esperaban. Sin embargo, la respuesta de Streisand no ha sido del todo positiva, ya que confesó no estar muy de acuerdo con el concepto que se siguió.

En una reciente entrevista con The Sunday Project, Barbra Streisand comentó: “Al inicio, cuando escuché que la iban a hacer de nuevo, se suponía que sería con Will Smith y Beyoncé, y yo pensé que eso sería interesante. Realmente hacerlo diferente otra vez, diferente tipo de música, actores integrados, pensé que era una gran idea. Entonces, me sorprendió ver lo parecido que era a la versión que yo hice en 1976”.

Tras esto, la entrevistadora sugirió que se podía tratar de un cumplido para ella, a lo que Barbra respondió: “No lo sé, pero pienso que fue una idea equivocada. Mira, fue un éxito. No puedo discutir el éxito. Pero no me importa tanto el éxito como la originalidad”.

La película original de A star is born fue lanzada en 1937 y a lo largo de la historia se han realizado tres diferentes remakes: el primero fue en 1954 con Judy Garland y James Mason; seguido por el de Barbra Streisand con Kristofferson en 1976; y el último es el que Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizaron en 2018.

Te dejamos por acá la entrevista de la actriz:

Foto de portada tomada del Facebook de Barbra Streisand.