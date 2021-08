En estos días la noticia de que la clavadista mexicana Paola Espinosa fue homenajeada con su propia Barbie puso más que feliz y orgulloso al mundo del internet. Y no es para menos, ya que la medallista olímpica se ha convertido en una de las mujeres más inspiradoras de nuestro país.

Sin embargo, Espinosa no es la primera que recibe una figura de este tipo. En los últimos años, Barbie se ha encargado de aplaudir los logros de algunas importantes mujeres de la historia con el principal objetivo de inspirar a nuevas generaciones a través de una muñeca. No importa tu raza, condición, edad… no hay imposibles, tú puedes ser lo que quieras ser.

Así que para celebrar el reciente homenaje de Paola Espinosa, hemos enlistado aquí algunas de las mujeres que rompieron barreras y dejaron huella en el mundo real y en el de Barbie.

1. Ella Fitzgerald

También conocida como “La Dama de la Canción”, Ella fue una de las mujeres más influyentes de la industria musical, para ser más específicos, del jazz.

2. Frida Kahlo

La pintora se ha convertido en una de las pintoras más importantes de nuestro país. Su peculiar estilo de retratarse a sí misma y su sufrimiento la ha llevado a tener gran reconocimiento a nivel mundial.

3. Bindi Irwin

De origen australiano, Irwin es una reconocida ambientalista que ha dedicado su vida entera a preservar la vida silvestre. Además de ser una gran defensora de los derechos de los niños.

4. Billie Jean King

Considerada la numero uno en el tenis, Billie Jean King también se ha dedicado a luchar por los derechos de la mujer y el cambio social dentro del mundo del deporte.

5. Katherine Johnson

Johnson fue una científica y matemática afroamericana que se encargó de romper barreras de género y raza en el ámbito científico. Incluso, ella fue quien se encargó de calcular la trayectoria del primer vuelo de la NASA al espacio.

6. Francisca Mardones

Junto con el homenaje de Paola Espinosa, la deportista paralímpica Mardones también obtuvo su propia Barbie. La chile ha brillado en deportes como el tenis y el lanzamiento de bala, teniendo hasta el momento ya varios triunfos en la bolsa.

7. Sarah Gilbert

La británica es nada más y nada menos que la creadora de la vacuna contra COVID-19. Así es, Gilbert fue una de las mujeres que trabajó en el desarrollo de la vacuna AztraZeneca que nos dio un rayito de luz en medio del caos.

Foto de portada vía Instagram Paola Espinosa.