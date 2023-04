En agosto del año pasado, Barbie Ferreira anunció en redes sociales que ya no regresará a la tercera temporada de Euphoria para interpretar a Kat Hernández. De inmediato comenzaron a correr rumores sobre una supuesta pelea con Levinson, pero finalmente la misma actriz ha salido a desmentirlos y dar su versión de los hechos.

“Cuando la gente me pregunta por la segunda temporada, normalmente me dicen que fui una especie de víctima y yo siempre digo ‘no, está bien, lo prometo. Está bien’. De cierto modo me vi envuelta en este drama en el que nunca pedí estar y del que nunca he hablado. Soy de la opinión de que si no sale a colación, no voy a abordarlo porque entonces le estoy echando más leña al fuego. Ha cobrado vida propia. No crean todo lo que leen”, explicó durante una charla para el podcast Armchair expert.

Respecto a los rumores sobre una vez que supuestamente abandonó el set de Euphoria tras una pelea con Sam Levinson, Barbie Ferreira comentó: “En realidad, yo nunca abandoné el set. Una vez me torcí el tobillo y tuve que hacerme una radiografía. ¿Quizás [los rumores] se refieran a eso?”

“Siento que con la segunda temporada y ciertas partes de ella, hubo una especie de lucha para ambas partes; entre Sam y yo. Fue una lucha para encontrar la manera de darle continuidad [a mi personaje]. No creo que hubiera un lugar al que pudiera ir. Creo que había sitios a los que podría haber ido. Simplemente no creo que hubiera encajado en la serie. No sé si iba a hacerle justicia, y creo que ambas partes lo sabíamos. Realmente quería ser capaz de no ser la mejor amiga gorda. No quería hacer ese papel, y creo que ellos [los responsables de Euphoria] tampoco querían eso”, continuó.

Barbie Ferreira aseguró que la situación sobre su futuro en Euphoria fue bastante dolorosa, principalmente por la reacción que tuvieron los fans tras la segunda temporada. Sin embargo, en el fondo ella sabía que renunciar era lo mejor que podía hacer, pues ya no había espacio para su personaje en la serie.

“Sam escribe cosas con las que se relaciona. Y no creo que se relacione con Kat. Me gusta Kat, así que tengo que seguir mi propio camino. Al principio, yo estaba como: ‘Oh, dios mío, soy un fracaso. Soy una perdedora’”, dijo. “[Con mi salida] en realidad se sintió bien pensar: ‘Bueno, ya no me preocuparé ni nos preocuparemos por esto porque es agotador’”, remató.