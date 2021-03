Barack Obama ha compartido su playlist especial para escuchar mientras te bañas, el ex presidente de Estados Unidos liberó su colección durante un episodio del podcast Renegades: Born in the USA.

El famoso podcast que tiene como co anfitrión a nada más y nada menos que Bruce Springsteen nos enseñó esta parte musical de Barack Obama y cuales son sus 44 canciones favoritas con las que el ex-mandatario disfruta escuchar mientras toma un baño.

“Canto en la ducha, canto fuera de la ducha. No me da vergüenza cantar ”, dijo riendo. “Mis hijas y mi esposa a veces ponen los ojos en blanco”. Con la revelación de esta lista Spotify tomó cartas en el asunto y subió todas las canciones que venían en la lista a una playlist.

Incluye canciones de Marvin Gaye, Bob Dylan y Beyoncé, entre otros. En particular, la lista de reproducción incluye nueve pistas del coanfitrión de Obama, Bruce Springsteen, incluidas dos versiones independientes de “Born In The USA”.

Barack Obama y Bruce Springsteen crearon este podcast en el mes de febrero y lanzaron su primer episodio el 23 del mismo mes, hasta el momento han compartido tres episodios. En cada uno de esos episodios ambos discuten sus vidas, su país y su amor por la música, puedes escuchar la playlist aquí.

Crédito foto de portada: Instagram Barack Obama