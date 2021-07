No es un hecho aislado que el gusto musical de Barack Obama es bastante bueno y sobretodo universal. El ex presidente de los Estados Unidos en diversas ocasiones ha compartido sus mejores playlists y ya llegó con una nueva.

En ésta ocasión, Obama presentó una lista de canciones que no sólo han musicalizado su 2021, sino que también cree que son perfectas para escuchar este verano mientras poco a poco vamos retomando nuestra vida luego de la terrible situación en la que nos vimos envueltos este último año por la pandemia.

“Con tantos chicos reuniéndose con familia y amigos, hay mucho que celebrar éste verano. Creé una playlist con algunas canciones que he escuchado últimamente; es una combinación de temas viejos y nuevos, nombres de casa y artistas emergentes, y mucho en el medio”, escribió Barack Obama en un post de Instagram.

Como era de imaginarse, la playlist de Barack Obama viene con una gran diversidad de géneros musicales que van desde rap moderno, R&B y rock clásico. Entre los artistas que conforman la lista se encuentran Migos, Ella Fitzgerald, Erykah Badu, The Rolling Stones, Drake, J. Cole, Wasis Diop, Sabrina Claudio, Rihanna y George Harrison.

Además, el ex presidente también incluyó “Leave the door open” del súper grupo conformado por Anderson .Paak y Bruno Mars y “Speak your mind”, canción que Brandi Carlile realizó para la serie de Netflix, We the people. Aunque una de las canciones que más sorprendió al público fue “Ella no es tuya (remix)” de Rochy RD, Myke Towers y Nicki Nicole.

Así que ya sabes, si quieres darle un buen soundtrack a tu verano, de acuerdo con Obama, éstas canciones no pueden faltar en tu playlist.

Foto de portada tomada del Instagram de Obama.