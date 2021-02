O-T Fagbenle, reconocido por sus papeles en Doctor Who y The Five, será el encargado de interpretar el papel de Barack Obama en la nueva serie The First Lady.

La estrella de The Handmaid’s Tale aparecerá en el nuevo programa de Showtime junto con Viola Davis, quien le dará vida a la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

“No estoy seguro de que me honra más, interpretar a @barackobama en un programa de televisión en honor a @michelleobama ó trabajar con la inspiradora @violadavis. Basta decir que doy gracias”, escribió el actor en Instagram.

De acuerdo con un comunicado, The First Lady tiene como objetivo replantear la política estadounidense “a través de la lente de las mujeres en el corazón de La Casa Blanca”. Susanne Bier (The Undoing) es la directora y productora ejecutiva.

Además de O-T Fagbenle y Viola Davis, ya también se ha confirmado a Michelle Pfeiffer como Betty Ford, Aaron Eckhart como el Presidente Gerald Ford y a Gillian Anderson en el papel de Eleanor Roosevelt.

Hasta el momento no se ha revelado ninguna fecha de estreno de The First Lady.

O-T Fagbenle también llegará al Universo Cinematográfico de Marvel para formar parte de la próxima película de Black Widow, en compañía de Scarlett Johansson, Florence Pugh y David Harbour. Después de varios retrasos por la pandemia, su estreno se realizará durante la primavera de 2021.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.