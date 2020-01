En 2016 conocimos la primera canción de Banoffee, I’m Not Sorry, pero será hasta el próximo 21 de enero que tengamos el álbum debut de la australiana, Look At Us Now Dad.

A pesar de esos tres años de distancia, Banoffee no ha dejado de editar sencillos y esta ocasión no es diferente pues acaba de compartir el video oficial de Count On You, segundo sencillo de este disco.

La canción fue co-producida por SOPHIE y Yves Rothman. El video fue co-dirigido por Will McDowell y Martha Brown, nombre real de la artista. En este la vemos haciendo movimientos de esgrima en una especie de entrenamiento, para después enfrentarse en un juego de cartas contra otros chicos en medio de su campamento. La letra va acerca de temas complicados y tratarlos de una manera simple y ligera.

Míralo acá abajo:

Escucha Count On You también en plataformas de streaming.

El primer adelanto de Banoffee para este álbum fue Tennis Fan, canción que hizo en colaboración con Empress Of y que fue una luz que nos encaminó hacia lo que sería su primer material, melodías sencillas pero contagiosas y una lírica sofisticada.

En este disco, además de Empress Of y SOPHIE tendrá la mano de Cupcakke en otro tema, por lo que será un combo de girl power desde su proceso creativo, producción y lanzamiento. Look At Us Now Da. será editado por Cascine y Dot Dash. Pre-ordénalo aquí.