Bandalos Chinos ya es como una banda de casa en México, desde Argentina han logrado encontrar un cachito de hogar, y sus múltiples giras les ha ayudado a que sus fans crezcan como bola de nieve, y en Marvin ya son como banda de casa.

El 29 de mayo Bandalos Chinos lanzó a manera de sencillo doble; “Mi manera de ser” y “AYNMG” y por eso pude hablar con Goyo para platicar de estas canciones, sus planes y su estancia en Sonic ranch, en donde repitieron la experiencia de sus disco pasado. El vocalista de Bandalos Chinos me atendió por video llamada desde el patio de su casa muy orgulloso de portar el uniforme del Club America.

-Hoy estrenaron estas dos canciones pero platícame ¿vivirán como siempre como un sencillo doble o forman parte de una colección más grande de canciones? porque me hace ruido que hayan ido desde Argentina hasta Sonic Ranch en Texas.

Viene una tanda más grande, este es un adelanto de lo que será nuestro próximo disco, inicialmente no íbamos a salir con estas dos canciones, pero producto del contexto global con esta pandemia, decidimos entregar algo dado que no podemos salir a tocar, así que con la intención de que haya más música nuestra afuera, y vendrán más sencillos para que a finales de septiembre o en octubre pueda estar fuera nuestro disco con 10 canciones.

-Hicieron equipo de nuevo con Adán Jodorowsky como productor, quien ya había producido el disco pasado, la gente cambia con el tiempo ¿cómo fue regresar con él a trabajar de nuevo?

Hubo un crecimiento, no hay duda que fue diferente al primer encuentro creativo que tuvimos, que fue Bach, con ese disco pudimos viajar mucho a México y así pudimos pasar mucho tiempo con Adán en su estudio, ahí grabamos “departamento”, y ahí nos dimos cuenta de que el techo de nuestra relación creativa todavía estaba muy alto, que podíamos seguir haciendo cosas, y nos gusta la idea del dicho “equipo que gana no se toca”, como una fórmula que funcionó y fue productiva, así que decidimos hacer mancuerna de nuevo.

Así decidimos hacer una reuniones de preproducción en México durante la gira que tuvimos a finales de 2019, y así le mostramos las 30 ideas de canciones que teníamos , para ir a grabar unas 13, y al final dejar 10 que forman el nuevo disco.

Pero eso sí, yo creo que lo volvimos loco, mucho más que la primera vez, ahora ya había confianza, entonces con eso ya todos fluimos más, pero también tenía que enfrentar el atajar seis penales a la vez.

-En caso de que Adán no hubiera podido estar disponible, que hubiera estado de tour, que no dieran las fechas ¿tenían un plan B?

No, el disco se planteó de entrada hacerlo con Adán, así que fue contactarlo acordar fechas y trabajarlo.

Incluso lo volvimos loco para que pudiera encontrar un tiempo para trabajar con nosotros, porque él estaba desarrollando su proyecto, que lo tenía muy ocupado, pero hemos creado una relación humana y así como nosotros le tenemos mucho cariño, él a nosotros.

-Siento que hay mucha influencia de Charly García en “Mi manera de ser”, ¿cómo fue llegar a esta canción pop de estadios?

Lo que dices de Charly García es muy cierto, fue algo que sin buscarlo se terminó dando, porque está en nuestro ADN musical y sale solo.

Pero para esta canción tuvimos una revisión exhaustiva de muchas canciones ochenteras, buscamos un sonido de tarolas bien ochenteras, y luego una búsqueda de cómo crear un sonido grandilocuente de estadio. Fue algo loco, y claro también está ese teclado (Yamaha) CP-80 que está como Leitmotiv, y que termina siendo lo que lleva cabalgando la canción, y la verdad es que es una cosa esperanzadora y melancólica a la vez, él “me paso los días esperando que te enamore mi manera de ser” que termina en una cosas gigante y yo a los gritos.

-Las dos canciones están ligadas en un solo videoclip ¿cómo surge la idea de fusionar las dos canciones en un solo video? que además se hizo en medio de la pandemia y todos aislados.

La cosa fue muy simple, solamente no queríamos dejar relegada a una canción, y evitar decidir por una canción en la cual enfocarnos, dijimos “hagamos un video con las dos canciones”.

Hablamos con Tomás Terzano, que es el director de todos nuestros videos, a él se le ocurrió esta idea, porque a raíz del encierro tenía que ser algo super cuidado, y donde ocuparamos a la menor cantidad de personas, y fuimos tres trabajando todo, y terminó naciendo este cortometraje.

A mi se me hizo muy interesante el diálogo que hay en la primera parte, que corresponde a “Mi manera de ser”, todo el diálogo entre el personaje real y el personaje de la pantalla, fue muy enriquecedor y un gran desafío. Porque fue muy histriónica esta parte entre las sábanas.

-¿A quién le canta Bandalos Chinos “AYNMG”?

“Así ya no me gusta” no está dirigido a una persona, fue una reflexión que salió mientras componemos la canción, fue una muletilla que teníamos mientras trabajabamos, como en su momento fue “Bach” que era “Bach esto” o “Bach lo otro”, así YNMG fue una parte dentro de nuestro lexico para decirle al otro “cortale” al otro porque una idea ya no estaba buena, una frase bastante liviana que fue tomando peso mientras fuimos haciendo la canción, y se volcó hacia una crítica social hacia lo que no nos ha gustado mientras hemos estado viajando por latinoamérica, para ver y marcar la desigualdad y todas esas cosas que ya no nos gustan.

-A raíz de todas estas visitas han hecho un fanbase sólido, y es muy común que los grupos extranjeros se enamoren de la respuesta del público mexicano ¿a ustedes cómo los han tratado el público de nuestro país?

Es espectacular, como bien dices es completamente entregado a sus emociones sin pudor, eso es algo a lo que nos estamos acostumbrados, ni con los fans que más tiempo nos han seguido, acá hay una distancia, las cosas son más frías.

Allá desde el día uno, la primera vez que fuimos a finales del 2018, en noviembre, en el primer show que tuvimos en la Ciudad de México, no podíamos creer que llegamos a probar sonido y ya había gente formada en la puerta esperando por el concierto, así que salimos a hacernos la foto, y a charlar con la gente. En verdad fue algo como darnos cuenta que estábamos a 8 mil 900 kilómetros de casa y fue un flash para nosotros.

Estamos muy agradecidos con el público mexicano, porque en cada visita y en cada ciudad, por más chiquita que sea, la gente ha ido a apoyarnos y escucharnos, a darnos todo su amor.

Por eso también hemos regresado con tanta frecuencia, porque nos estimula demasiado.

-De las bandas que has conocido sobre el camino, sobre el vivir de gira, si te contrataran para curar un festival ¿qué bandas tendrían que estar ahí?

A ver, estoy muy en contacto con nombres nuevos y siempre voy muy al pendiente de las cosas que van surgiendo, por ejemplo de México tendrían que estar Ramona, Noa Sainz , de Argentina los Usted Señalemelo, de artistas jóvenes se me hace que Clara Cava tiene unas canciones hermosas.

Me encanta y se me hace bien interesante, siento que hay una escena indie en Latinoamérica, en Ecuador me crucé con Esteman, no los conocía y me volaron la cabeza en vivo.

Pero seria muy dificil hacer un line up selectivo, terminaría siendo un festival que dure 20 días.

Así que esperemos un próximo sencillo en lo que llega el próximo disco de Bandalos Chinos ya más cerca de finales de año.