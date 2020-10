Bandai Collectors Shop por fin llegó a México con uan variedad increíble de figuras coleccionables que seguro te encantará tener en tu repisa. Estamos hablando de un catálogo que incluye figuras como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, My Hero Academia, Fortnite, DC Comics y hasta Billie Eilish.

La tienda de la mítica compañía japonesa comenzó operaciones en nuestro país este 15 de octubre. Bandai Collectors Shop invitó a Marvin a una inauguración virtual en la que nos enteramos sobre los productos que podremos adquirir. Estamos hablando de increíbles figuras coleccionables de personajes de anime y del mundo de los cómics de primer nivel.

Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, DC Cómics y Sanrio, Cyberpunk 2077, Fortnite, Mortal Kombat y PacMan son algunas de las franquicias incluidas. No se quedan atrás las figuras de películas y series geniales como Birds of prey, Godzilla, Game of Thrones y Stranger Things. Aunque claro, una de las figuras que más llamó nuestra atención fue la famosísima muñeca de Billie Eilish.

Fue hace unos meses cuando nos enteramos de la existencia de esta figura que inmortaliza dos de los outfits más memorables de la cantante. Bandai Collectors Shop ahora está vendiendo la figura de Billie Eilish con el atuendo amarillo y azul cabellera de “Bad Guy”.

Lo mejor del asunto es que no te faltarán razonespara hacerte de uno de estos coleccionables después de entrar a la página oficial de Bandai Collectors Shop . Aquí podrás disfrutar vistas de 360 grados de las diferentes figuras coleccionables y también te adelantamos que los envío de la tienda son gratuitos en compras mínimas de $999 pesos mexicanos y a todo México.

Los pagos también pueden realizarse a través de PayPal, tarjetas VISA, Mastercard, American Express y en tiendas OXXO. Los tiempos de entrega son de aproximadamente de siete a diez días y se hacen envíos a toda la república mexicana. ¿Qué figura comprarás?

Por cierto, ¡aquí también podrás hacerte de un increíble Tamagotchi!