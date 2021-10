Band Of Horses está de regreso con un nuevo sencillo y la gran noticia de que prontos lanzarán su siguiente disco, Things are great.

Después de cinco años, la agrupación oriunda de Seattle publicará un material discográfico nuevo y como adelanto, el día de hoy liberaron “Crutch”, tema en el que al ritmo de un melódico indie rock retratan cómo a veces se llega a sentir el amor.

“Creo que como muchas de mis canciones, ‘Crutch’ comenzó con algo de mi vida real. Obviamente, ‘Crutch’ significa algunas de las cosas de las que dependía. Mi relación para uno. Creo que quería decir ‘estoy enamorado de ti’ y pensé que era gracioso como las relaciones también se pueden sentir como muletas”, explicó Ben Bridwell, frontman de la banda.

“Siento que todo el mundo ha pasado por un momento en el que nada sale bien y aún así, debes de seguir adelante. Creo que este sentimiento te golpea en esta canción, incluso si no sabes cuáles son los detalles”, agregó.

Según reveló Band Of Horses, su nuevo álbum Things are great estará conformado por diez canciones, incluyendo “Crutch”. El plan es que el LP vea luz el próximo 21 de enero de 2022 pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Band Of Horses no lanzaba un disco desde 2016 con Why are you ok. Además, cabe mencionar que Things are great será el primer trabajo que estrena desde que en 2017 el guitarrista Tyler Ramsey y el bajista Bill Reynolds anunciaron su salida de la banda.

Te dejamos por acá el lyric video de “Crutch”, disponible también en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.