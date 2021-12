Las reglas son claras: o bien se sigue adelante o hay quienes se pegan un tiro y renuncian… aunque quizá haya quien no pueda elegir del todo, como a los que les cae encima una enfermedad. El asunto es que enfrentar la vida resulta algo casi inevitable. Pienso en ello mientras transcurre “In Need of Repair”, la nueva canción de Band of Horses, el escuadrón que comanda Ben Bridwell.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Me parece que el compositor acudió a esos viejos objetos que tenían adentro un extinguidor y un hacha y que en el cristal lucían la frase de: “rómpase en caso de incendio”. Ben hizo añicos ese vidrio imaginario para liberar un implemento que cure el alma o al menos que le auxilie a no incendiarse. Así lo siento cuando le escucho cantar con Band of Horses: “It’s not enough, it’s not enough / Every single day I hide from hurt”.

En ese sentido, Bridwell ha encaminado a su banda para retomar lo mejor de su estilo compositivo: indie rock que se acomoda bien a los ritmos trotones, esos que van a media velocidad. “In Need of Repair” es una de esas canciones que se nos adhieren a la vestimenta y ya no se pueden sacudir.

Todo indica que con Things Are Great, a editarse el próximo 21 de enero de 2022, estarán de vuelta los mejores Band of Horses, esos que grabaron “Is there a ghost” y “The funeral”.

Ben Bridwell (voz y guitarra) de los de Seattle, le ha puesto la cara a los golpes del destino, y aunque parece que quedó algo madreado, se impuso por decisión en los rounds de la vida.

“In Need of Repair” se suma a “Crutch” -un poco más veloz y melodiosa- como los anticipos de Things Are Great, el sexto álbum de una trayectoria como puntos encumbrados y caídas pronunciadas.

Las canciones que lo conformarán son las siguientes: 1. Warning Signs 2. Crutch 3. Tragedy of the Commons 4. In The Hard Times 5. In Need of Repair 6. Aftermath 7. Lights 8. Ice Night We’re Having 9. You Are Nice To Me 10. Coalinga.

