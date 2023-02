Balming Tiger te lo exige: “Trust yourself”

En Latinoamérica cada quién tiene una idea propia de lo que significa el K-pop. Al decir esa palabra se crean universos paralelos en la mente de cada uno. Dependiendo de la edad, el país, el género o la generación, el término se traduce de forma diferente en cada cerebro. Es más, el K-pop aquí mismo puede definir si tú, lectora o lector, continúas leyendo esta entrevista.

TXT:: Malfi Dorantes

Pareciera que cualquier persona que le dedica más de cinco minutos a escuchar música de manera cotidiana tiene un concepto de este género, y puede ir desde una óptica controversial y molesta hasta un estilo de vida y un safe space, sin paredes ni techos. La realidad es que el K–pop está creciendo de manera exorbitante todos los días, y la diversidad que presentan las nuevas generaciones de músicos nos confirma que es uno de los géneros más difíciles de categorizar sin que eso le impida mover constantemente el ritmo de la industria musical mundial.

Balming Tiger es una agrupación de Corea del Sur que procura diversificar el término K-pop y, en un movimiento muy arriesgado, se auto denomina como la única banda de “K-pop alternativo del universo”. Explorando el género desde un punto de vista propio, Balming Tiger forma parte de la generación que está apropiándose del K-pop, innovando así su significado. “El mundo está evolucionando a medida que trata de aceptar la ‘diversidad’ mediante el reconocimiento de obras y personas sobresalientes sin discriminación. En este entorno, tratamos de crear nuestro propio contenido único y nuestro propio K-pop”; nos cuenta Balming Tiger en su primera entrevista para México.

“Hemos crecido con el K-pop como parte de nuestras vidas desde la infancia. Además del K-pop que hoy se conoce en el extranjero, pensemos en cuántos músicos con diversos colores e historias existieron décadas antes de que esta industria triunfara. El K-pop es una cultura única y actualmente tiene mucha influencia en la música de todo el mundo. Entendemos lo que identifica al K-pop ya que somos parte de él. Creemos que proponemos nuestro propio K-pop, algo nuevo para el público, combinándolo con la identidad de Balming Tiger.”

Esta banda tiene un catálogo de canciones que no se limita a un concepto o a un ritmo en especial. Su multiplicidad nos adentra en un universo de influencias que va de las luces de los raves de los años 90 hacia los caleidoscopios del funk, explorando un K-pop inesperado (recientemente lanzó un track con RM de BTS llamado “SEXY NUNKIM” que nos deleita con una profundidad aterciopelada. Desde los primeros 5 segundos, la canción nos impulsa a entrar en un estado constante de deep focus que no puede detenerse).

Es interesante darse cuenta de que Balming Tiger tiene a Santiago de Chile, Lima en Perú y la Ciudad de México dentro de las ciudades que más le escuchan en Spotify. Es probable que esto se dé porque hay una intrínseca relación entre Corea del Sur y Latinoamérica que trasciende los K-dramas y el K-pop. Se trata de la búsqueda de una nueva (y orgullosa) autenticidad que nos aleje de un arcaico status quo: “somos muy conscientes de que muchos de los problemas sociales actuales lastiman y desilusionan a las personas. Estaríamos muy felices si la audiencia pudiera sentir aunque sea un poco de la libertad y el amor, de nuestra ‘creencia’ como seres humanos que expresamos”, cuenta el combo.

De hecho, su más reciente sencillo, “Trust yourself”, es una clara evidencia de lo que motiva estos músicos a definir su propia historia. En una canción indie rock/punk cuyas letra cuenta una historia que nos deberíamos repetir una y otra vez: “Don’t get caught up in your freakin’ mind / See outside, in the moment we all passin’ time / Baby cry, it’s okay to not be alright / Listen to me, listen to me, you are gonna be alright” (No te dejes atrapar por tu maldita mente / Mira afuera, en el momento en que todos pasamos el tiempo / Bebé llora, está bien no estar bien / Escúchame, escúchame, estarás bien).

Escuchar a Balming Tiger es similar a pasar las hojas de un fanzine de los años 80 hecho en una impresora 3D: “Crecimos absorbiendo no sólo música, sino innumerables culturas, personalidades y memes en Internet. Cada día nace un nuevo género híbrido, y parece que están creciendo tendencias que valoran la diversidad más que antes. Debido a que tenemos la misma visión, podemos contar unos con otros y avanzar juntos hacia nuestras metas. Por supuesto, siempre es importante hablar entre nosotros para compartir la misma visión y andar en la misma dirección”.

Para darnos cuenta de que Balming Tiger no es una agrupación “normal” basta leer sobre su logística: “Como todo el mundo sabe, una ‘banda’ o ‘grupo’ generalmente se compone sólo de músicos en el escenario. Balming Tiger es un caso raro incluso en Corea. San Yawn, nuestro director creativo, suele tomar la decisión final, pero a veces escuchamos las opiniones individuales, y/o votadas por los demás, y las juntamos. El proceso de trabajo es bastante fluido y rápido porque cada miembro agrega sus propias opiniones profesionales, sin argumentos sesgados. Nos conocemos mejor que nadie”, apuntan los músicos.

Así es como esta agrupación deja al lado la típica descripción de una ‘banda’ y se acerca más a lo que entendemos como un colectivo. El grupo está formado por el mencionado director San Yawn, el rapero Omega Sapien, DJ Abyss, los directores de videos musicales Jan’Qui y Leesuho, los cantautores Sogumm, Wnjn y Mudd the Student, y el editor Henson. “Al principio, nos enfocábamos en la ‘individualidad’. Queríamos expresar un color que no se pudiera encontrar en ningún otro lugar. Sigue siendo lo mismo hoy día, pero cada miembro ya tiene un color único y se esfuerza por descubrir cómo mejorar la calidad en general”, añaden los coreanos. “De hecho, nos sentimos más inspirados el uno por el otro ya que pasamos mucho tiempo juntos”.

En una escena musical globalizada, Balming Tiger ha demostrado en sus diversas producciones que tiene todos los elementos necesarios para ser una banda de renombre internacional, que con orgullo trasciende y amolda el término K-pop a un 2023 con hambre de autenticidad. La hazaña de la internacionalización ha sido dura, pero Balming Tiger no tiene miedo ante el desafío, ya que lo más importante es mantener su personalidad y esencia vivas, a largo plazo: “Los músicos de K-pop y la propia industria se esfuerzan mucho en todos los aspectos; no sólo en la música, sino que se presta atención a los fanáticos y a las interacciones que se tiene entre agrupación y su fandom“, prosigue la banda.

“El K-pop podría clasificarse como arte compuesto. La industria del K-pop trata de hacer todo tipo de cosas que la gente pueda disfrutar. Incluso es posible crear un universo ficticio o personajes que no existen en la realidad. Los fanáticos pueden disfrutar no sólo de grandes actuaciones, sino también de la vida cotidiana de los artistas. Al igual que muchas personas en la industria del K-pop, Balming Tiger no está satisfecho con el presente; “siempre estamos pensando en crear contenidos que hagan fluir los juegos de las personas. Seguiremos adelante con nuestras ideas desbordantes”.

Balming Tiger es una de las agrupaciones más importantes en la vanguardia musical mundial, conecta su herencia musical (y cultural) de Corea del Sur y la presenta a una generación diversa y con hambre de crear su identidad a través de música que le inspire. En su sencillo “Trust yourself” nos regalan un mantra: “One step a day, even just by inches / One step a day, closer to your meaning” (Un paso al día, aunque sean unas pulgadas / Un paso al día, más cerca de tu significado). Así, la agrupación ayuda a su audiencia a navegar por los ciclos humanos de una manera única, sin la necesidad de enfocarse en validar su personalidad con base en algoritmos.

Cuando se les pregunta cómo les gustaría que les describieran dentro de unas décadas, la respuesta de los de Balming Tiger no deja dudas respecto a sus convicciones: “como un grupo global, único en su tipo, que ha inspirado inmensamente a las personas”.