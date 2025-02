Ballaké Sissoko & Piers Faccini: el seductor encuentro entre canciones folk y la Kora

Hace muy poquito le dedicamos una reseña en Marvin a Radicants, el álbum en mancuerna hecho por Lorenzo Bianchi Hoesch y Ballaké Sissoko, pero resulta que el maestro de la Kora es un músico sumamente inquieto y ahora se une al británico-italiano Piers Faccini en otra obra a 4 manos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En su anterior incursión -que era una experiencia inmersiva- el africano supo incrustar la Kora dentro de un finísimo ambient, ahora enfrentó el reto de asimilarla más bien a una forma tradicional de canción y ello es lo que conforma Our Calling.

Se conocen de hace ya 20 años, dado que confluyeron en la disquera: Label Blue, y ahora lo hacen en No Format, por lo que han decidido volver a trabajar juntos y hacer encajar el folk -muy poético- de Piers sobre el trabajo de filigrana del nacido en Bamako y conocedor profundo de la tradición musical Mandinga.

En Our Calling -conformado por 10 canciones- los acompaña también el chelista Vincent Ségal y se dan tiempo de incluir un tema en italiano, “Ninna Nanna”, que posee una belleza serena que amplia la experiencia de un disco totalmente acariciante.

El resto está cantado en inglés e incluye piezas tan sobresalientes como “One Half of a Dream” -que abre la entrega-, “Borne on the Wind”y “If Nothing Is Real”, en las que la voz de Faccini va fluyendo con sedosidad, mientras la magia de Ballaké se va prodigando con gran sapiencia.

Y el recorrido entero es una gozada… ahí están “Mournful Moon” y una “North and South”, que resulta tan simbólica; he aquí un encuentro de culturas y tradiciones que amplian toda noción que se tenga previa acerca de las posibilidades del folk contemporáneo. ¡Una delicia!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #54: un trago de bourbon para celebrar al rock de la bóveda celeste