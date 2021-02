Nuevo EP de Anatolian Weapons o lo que es lo mismo el greigo Aggelos Baltas, titulado Lets Talk.

Dosis de música circular hipnótica entre el psy dub, el trance soft, el balearic y el chill de los 90; todo con un objetivo de armonía tántrica.

Baltas suele colaborar con músicos de tradiciones folk griegas.

Hasta que publique un nuevo LP tras su To The Mother of Gods, de 2019, Anotolian Weapons nos va dejando EPs de esta calidad.