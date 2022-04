Nueva Jersey es un sitio prolífico para las artes, principalmente para la música, la literatura y la poesía. Baker Grace es originaria de ahí, un lugar en donde encontró el cariño por la música gracias a su padre. Comenzó escribiendo y cantando, llenando docenas de diarios. “Escribo poesía todo el tiempo, no necesariamente hago canciones. A veces voy al estudio y compongo un tema, pero la mayor parte del tiempo estoy cocinando”, comenta la autora de “Shake the earth“.

TXT:: Daniel Pichardo

“Creo que la razón por la que escribo poéticamente es porque crecí escuchando rap, todo ese mundo de rimas. Siempre me ha gustado este género por el uso de las palabras improvisadas, sin encasillarse en una melodía”, asegura Baker; “y pasa igual con la poesía, puedo decir mucho con poco. Eso me atrae”.

Con solo veintidós años de edad, Grace ha moldeado un estilo natural para impregnar cierta esencia en sus canciones, descubriendo así facetas que desconocía de sí misma. “Lucho con muchas cosas y tengo pensamientos en mi cabeza todo el tiempo. La música es lo único en mi vida que me resulta fácil, es como una amiga y va conmigo siempre. Es muy natural escribir canciones y dibujar acordes para mí”.

A finales del año pasado Baker Grace estrenó “Midnight thoughts”, canción con la que busca soltar pensamientos que le llegan en ciertos momentos. Se trata de dejar fluir. “Cuando la completé fue suficiente para mí; todo pasa muy rápido actualmente y todos quieren hacer las mismas cosas”, asegura Baker para luego hablar de su labor como artista: “siempre tiene altibajos, a veces es increíble y luego difícil. Es un viaje realmente loco porque pones mucho de ti en ello, tratando de hacer realidad un sueño”.

En lo que va de 2022, Baker ha lanzado un nuevo sencillo titulado “Shake the earth” y colaborado en el soundtrack de la película Last survivors (“Lullaby”), además de presentarse en distintas ciudades de Estados Unidos y tocar por segunda vez en México, junto a Charlie Rodd: “Fue muy difícil para mí dejar de tocar en vivo porque me estaba deprimiendo; ahora que los lugares están abiertos y puedo ir a presentarme. Igual estoy emocionada de estar por segunda vez en México para así poder cantar viejas y nuevas canciones”.

Para Baker lo importante es mantenerse fiel a sí misma y comunicar su mensaje. Tiene un cometido: contar su historia siendo honesta con los que la escuchan. “De alguna manera quiero escribir canciones que puedan durar para siempre y recordarse; no busco escribir una canción que sea tendencia y al otro día nadie recuerde”, finaliza.