Samba de la Muerte es una de esas bandas que bien podrías ir a ver en vivo con los ojos cerrados. Simplemente ir y escuchar esa música viva, colorida y eficiente que sirve de anzuelo para los amantes del pop melódico. Riqueza y dinamismo son dos de las características que definen lo que es la agrupación de Caen, Francia. Samba de la Muerte sabe como crear un universo paralelo y cautivador, psicodélico y hermoso.

Este es el proyecto que Adrien Leprêtre ha estado desarrollando desde 2012. Adrien es un músico experimentado que también ha estado tocando y haciendo giras durante varios años con importantes bandas europeas como Concrete Knives y Kuage. Recién estuvieron en nuestro país, donde realizaron algunas fechas con motivo del lanzamiento del sencillo “Enough Is Enough”.

Los franceses han lanzado cuatro EPs y un álbum, Colors. Todos grabados y producidos por ellos mismos. Las canciones reflejan las influencias indie pop, afrobeat y de música electrónica de Adrien. Una variedad diversa de sonidos que crea una mezcla única que no se escucha a menudo en estos días. Su entorno musical se basa en un enfoque ilimitado de la música: sus canciones tocan el corazón o hacen bailar a quienes las escuchan.

Samba de la Muerte.

¿De dónde viene el nombre de Samba de la Muerte?

Adrien Leprêtre: Mientras escuchaba al grupo llamado GaBlé, también de Caen, descubrí una canción llamada “Samba de la Muerte”, que encontré muy hermosa y que correspondía a la música que quería componer. “Samba de la Muerte” me recordó algo entre baile, melancolía y tristeza, que correspondía a mi visión del mundo.

¿Alguna vez imaginaste que saldrías de tu país para tocar en vivo con este proyecto?

Esperaba tener esta oportunidad, pero sin saber realmente cuándo podría surgir este. La idea de tocar fuera de casa, volar, etcétera; son excelentes primeras experiencias para un grupo.

¿Qué te inspira para la composición lírica e instrumental de tus canciones? ¿Qué quieres transmitir a través de tu música?

Quería transmitir mi visión del mundo, una visión a primera vista muy colorida, pero que evoca temas más oscuros y tristes, que me tocan. Las canciones están escritas sobre temas bastante específicos, pero a mis ojos, toda la mezcla de temas es bastante amplia. El destino actual del mundo me está deprimiendo un poco, la forma en que están evolucionando las cosas, la relación social y el respeto mutuo que se están perdiendo.

Evolución y experimentación.

Hablando de tu álbum anterior, A Life With Large Opening, parece estar muy lejos de los estilos desarrollados en Colors. ¿Necesitabas renovarte?

No creo que necesite renovarme con cada nuevo título de Samba de la Muerte. Me gusta más bien crear una sorpresa. Entre los dos álbumes, lancé la canción “OK!”. En Colors había letras en francés, siempre fue muy variado, muy abierto, eso es lo que quiero defender en mi música. Para ese álbum quise algo homogéneo, encontrar un sonido.

Cierto, solías cantar tanto en francés como en inglés, ¿esta alternancia ya no será parte de tu música?

No, no en ese álbum, sólo canto en inglés. Me encantaba escribir y tocar las canciones francesas de Colors. En A Life With Large Opening, mi brújula giró al oeste de Caen, hacia Inglaterra; escucho mucha música de allí. Mi música es muy espontánea, si las melodías vienen en inglés, entonces el título estará en inglés. Para Colors, el francés se prestó mejor a ciertos títulos, así que pensé, ¿por qué no? Pero fue sólo un experimento.

Lo nuevo.

En “Enough Is Enough” continuamos escuchando que la evolución en el nivel de la voz también es notable.

He trabajado mucho en la voz en los últimos años, necesitaba avanzar a este nivel. Presté atención a los tonos al marcar para estar lo más cómodo posible, espero que se sienta. Y sí, me divertí, me tomé más tiempo para grabar las voces para ser lo más justo posible en la interpretación. Nunca es fácil cuando todavía no has tocado las canciones en el escenario para dar la intención correcta en el estudio.

Algo que noto al escuchar tu música, es que hay un verdadero sentido de exploración musical.

Cierto. Para mí, el desafío ahora es hacer un poco lo opuesto a Colors, donde se demostró claramente que iba a ser un álbum colorido con canciones muy diferentes. Es mejor explorar muchas cosas. Cuando terminé, puse todas las canciones, busqué durante mucho tiempo la lista de canciones correcta.

Creaste tu propio, ¿la idea es hacer sólo trabajar lo de Samba de la Muerte o también con otras proyectos?

Me encantaría trabajar para otras personas. Quise probar el sello para el el álbum anterior, porque si hago la disquera, también es volver a ser independiente, vamos, siempre lo he sido. Y lo vivo bastante bien, quería ver de qué se trataba, en toda la promoción, construir un equipo de distribución, subsidios. En Caen han pasado diez años organizando conciertos, la idea es promover la música de grupos que vienen de mi casa, me gustaría firmar un grupo de Normand al menos.