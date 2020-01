¡La espera terminó! Ya tenemos el line up definitivo del Carnaval de Bahidorá 2020 con Erykah Badu, Theo Parrish, Sister Nancy, Goldlink, Masters At Work y David August como cabezas del cartel.

El festival se llevará a cabo una vez más en Las Estacas, Morelos, el 14, 15 y 16 de febrero.

Sí, ya estamos a menos de un mes de la esperada octava edición del Carnaval de Bahidorá, un festival que se ha caracterizado por unir la música, el arte, la creatividad y el baile. En esta ocasión reunirá más de 50 actos en vivo, DJ sets y performances, además de su ya establecido Circuito de Arte.

En esta edición destaca la presentación de Erykah Badu, representante indiscutible del neo-soul, y la cual será la primera que tenga en el país.

Otros talentos importantes son Equiknoxx, La Redada, DJ Tudo, Pauza, Habibi Funk, Analog Africa, Global Roots, Sassy J., Palms Trax, Josey Rebelle, Masters At Work, Theo Parrish, Marcellus Pittman, Channel Tres, Chaos in the CBD y el B2B entre Avalon Emerson y Jasss.

Te dejamos el cartel completo por día:

Además, Onda Mundial Collective y Sunday Sunday se suman con los eventos de apertura y cierre, respectivamente, posicionándose así como una de las plataformas más destacadas de unión, creatividad y fiesta.

Sumérgete en el caudal sonoro de Bahidorá 2020 con su playlist oficial.

Consigue ya tus boletos en Boletia.