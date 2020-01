Con eso de que está de moda llevar hacer adaptaciones de películas al teatro. Back to the Future no se salvó y ahora han presentado el tráiler de su nuevo musical.

Ahora fue el turno de Back to the Future, la exitosa película de los 80 que se convirtió en todo un suceso tendrá su propio musical. Con el nombre de Back to the Future: The Musical, es como se presenta esta nueva adaptación.

La obra contará con Olly Dobson en el papel de Marty McFly, mientras que el Dr. Emmett Brown será interpretado por Roger Bart. Además, contará con la dirección de John Rando, y la música estará compuesta por los ganadores del Grammy, Alan Silvestri y Glen Ballard.

Algo de lo que más llama la atención de este nuevo tráiler es el hecho de que vemos a Christopher Lloyd, el único y original Doc, conociendo al nuevo Doc, que estará interpretado por Roger Bart.

Back to the Future: The Musical se estrenará el próximo 20 de febrero en el Manchester Opera House para después trasladarse a Londres.