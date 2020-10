Bacardí es la bebida perfecta para celebrar el Halloween. Cada spooky season, la marca de ron se vuelve parte de nuestras fiestas de disfraces con su sabor único, con nuevas y terroríficas recetas de bebidas para la temporada, y por supuesto, con increíbles rediseños a sus icónicas botellas Glow In The Dark.

El Halloween de este año no será la excepción ya que Bacardí volvió a cambiar el look de sus botellas para quedar a tono con la temporada más tenebrosa. La nueva botella Glow In The Dark de la marca tiene un increíble diseño que acompañará a la perfección tu decoración de Halloween.

Si eres fanático de las fiestas de disfraces, seguro necesitarás conseguir esta botella edición limitada que brilla en la oscuridad y que además se convertirá en la estrella de tu decoración de ultratumba.

Podrás encontrar la botella Glow In The Dark en la mayor parte de tiendas de autoservicio del país. Además, también podrás encargar la botella a través de apps de entrega a domicilio.

#DoWhatMovesYou

La celebración de Halloween de este año no conocerá límites ya que Bacardí también se encargará de premiar los mejores disfraces de la temporada. Los requisitos para participar son sencillos, para empezar, entra a este link regístrate. ¡Habrá premios únicos para los mejores disfraces!

¿Quieres tener los stickers más cool para compartir con tus amigos? Da click aquí. Por otra parte, también te invitamos a disfrutar de las siguientes recetas que terminarán por completar el Halloween perfecto:

Terrorífica Colada

– 50 ml Bacardí Carta Blanca

– 50 ml Agua de coco

– 50 ml jugo de piña

– Garnitura: 4 frambuesas

Preparación: En un vaso collins con hielo se mezclan los 3 ingredientes y se adorna el cóctel con 4 frambuesas directo en el vaso.

– 50 ml– Ginger ale– Garnitura: 2 rodajas de pepino

Preparación: En un vaso con hielo agregar Bacardí Carta Blanca y Ginger Ale, agregar dentro del vaso 2 rodajas de pepino.

– 50 ml– Agua Mineral– Gotas de limón– Garnish: 3 rodajas de fresa

Preparación: Se agregan todos los ingredientes en un vaso con hielo y se adorna con 4 rodajas de fresa dentro del vaso.

– 50 ml– Ginger Ale– 2 Gajos de Naranja o toronja

Preparación: En un vaso con hielo agregar Bacardí Carta Blanca, Ginger Ale y dos gajos de naranja