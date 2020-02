La fiebre por Baby Yoda aún no ha cesado y ahora, Hasbro y Star Wars han aprovechado para lanzar una nueva figura del tierno bebé verde la cual es un animatronic.

Como lo mencionamos, el hype por Baby Yoda no ha parado y pese a que no se tenía mucha mercancía oficial del personaje, ahora Hasbro y Star Wars en conjunto han lanzado un sin fin de productos inspirados en “The Child”. Entre estos, el que más llamó la atención fue el del Animatronic.

A un par de días de la New York Toy Fair 2020 la primera tanda de productos de Baby Yoda serán lanzados y según anuncia el sitio oficial de la franquicia, será durante los próximos meses que Hasbro lanzará de manera oficial el Animatronic del bebé.

Esta figura buscará ser una réplica un poco más realista del personaje. Contará con 25 combinaciones de sonido y movimiento las cuales incluirán sonidos “felices o emocionados”, además de balbuceos o risas y movimientos físicos en las orejas y ojos.

Este animatronic de Baby Yoda podrá pre-ordenarse a partir e este jueves y según indica Gizmodo, el precio de esta figura será de tan sólo $60 dólares. Eso sí, hasta ahora no se ha confirmado costo y fecha de envío, aunque este haya sido acotado al segundo trimestre del año.

.@GMA EXCLUSIVE REVEAL: #BabyYodaMerch is finally here and it is the way! https://t.co/bN8BiCnxb5 pic.twitter.com/fR7tV1hLN2

— Good Morning America (@GMA) February 20, 2020