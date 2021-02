Baby Queen se encargará de recordarte que no estás solo, todos traemos un pequeño gran monstruo colgado de nuestras espaldas. No hablamos exactamente de un ente como the grudge, sino de todos esos problemas que preferimos callar por miedo a mostrarnos débiles. “These Drugs“, el nuevo lanzamiento de la estrella anti pop resonará contigo.

La nueva canción de Baby Queen es la más honesta de la cantautora hasta el momento y relata una época totalmente oscura. Sí, en este tema se habla de drogas duras y de cómo, hace algunos ayeres, Bella Latham luchaba con sus demonios lisérgicos.

“Me obsesioné mucho con la idea de ver a alguien solo a través de los ojos de diferentes baños. Creo que si alguien viera imágenes mías en todos los baños de Londres en los que he estado, vería algunos de los momentos más eufóricos de mi vida, así como algunos de los más oscuros, y realmente quería recrear eso”.

Sin duda, “These Drugs” es una de esas canciones en las que el artista se desnuda y se muestra totalmente vulnerable, genera empatía y hace que uno acabe volviéndose fan. Sí, nosotros pensábamos que Baby Queen era una estrella pop más, no podríamos estar más equivocados.

Escucha a continuación:

Fotos vía Universal Music Group.