Babasónicos lanzó su EP Suficiente, con esta entrega los argentinos marcan una nueva época en su carrera al ser editados en Bultaco, su sello discográfico. El EP fue producido por Gustavo Iglesias y grabado en el estudio de los Babasónicos.

FOT:: Carlos Álvarez

Con motivo del lanzamiento de Suficiente, los Babasónicos fueron portada de la MVN 178 en el mes de abril y como apenas el mundo pudo escuchar completo el EP pues hemos decidido dejarles un extracto de esa entrevista que hizo Sergio Benítez.

Cuéntenme sobre Suficiente.

Mariano: En realidad el Suficiente pertenece a un periodo transitivo, no es un adelanto del futuro, es sólo una cosa que empieza y termina en si misma. Es un EP que sacamos mientras trabajamos en un disco del que posiblemente tendremos un adelanto para mitad de año. Es una especie de aperitivo, con algunos temas que recopilamos. Nos divirtió hacer un EP, un vinilo con dos temas por lado.

Adrián: De la línea de los que teníamos como Shambala. Es normal que entre discos, nosotros saquemos EPs.

“Oportunidad” es el segundo sencillo de este EP, ¿cómo surgió esta canción?

Mariano: Estábamos ensayando y apareció una especie de groove y después se fue armando al pasar. Como que tiene cierto aroma a una música que hicimos en los noventa, también como “Camboriú”. Tal vez tiene alguna referencia a la época de Trance Zomba, de Dopadromo, un poco. La letra, no se si quiere decir algo Adráan.

Adrián: Lo dice todo la letra, no tengo mucho que explicarte. Nuestras canciones tampoco son matemáticas.

A lo largo de casi tres décadas han mostrado una evolución constante, lírica y su musicalmente. ¿Es así como se lo trazaron desde el principio, no estancarse y no tener miedo a experimentar?

Adrián: Sí.

Mariano: Sí, siempre nos planteamos ser una banda de obra. Nuestra búsqueda nunca fue un punto de hacer un disco y de buscar un suceso efímero. Desde que comenzamos siempre nos interesaba la acumulación de obra. Eso no se planea, o sea, se sueña o vos podés tener esa intención, pero se te puede dar o no, porque también se puede parar.

Pero sucedió y se escucha en cada disco.

Adrián: A diferencia de todas las bandas que puedas nombrar, no sólo anglo, latina, de lo que sea; Babasónicos tiene una regularidad de producción de obra. Y esa obra discute la contingencia del presente donde se hace. Entonces está siempre probando los límites de ¿Dónde se encaja? ¿Dónde se ubica? ¿Qué provoca? Vos podés tener ahí bandas que a lo largo de treinta años, podrán tener ocho discos, quince… ni se cuantos. No sé el número que tenemos, imagínate la cantidad de discos, les perdimos la cuenta, incluso que están todos en vinilo, menos los de los remixes. Eso es lo que tiene Babasónicos, es una banda que es actual, que no necesariamente tiene que vivir de un repertorio. Cada disco que saca, le provoca o trae aparejado un nuevo territorio de exploración y un nuevo público. Ese cambio nos trae público y la aventura de ampliar nuestro territorio.

Siempre buscaron alejarse de los parámetros de la musica argentina ya establecida, ¿con qué disco dirían que llegaron a ese sonido que los hizo diferentes?

Mariano: No se podría decir porque no era una búsqueda de un sonido en particular. Cada disco es un mundo en sí mismo, un mundo aparte. El disco que viene al otro, no tiene nada que ver con el anterior. En general nuestras primeras premisas al entrar a grabar un disco es tratar de no hacer nada parecido al disco anterior. A esta altura lo único que puede pasar es que tal vez, teniendo tantos discos, existan auto referencias nuestras. Tal vez un tema te pueda remitir a otro tema nuestra de alguna otra época, pero no más que eso.

Cada disco representa un momento y no hay uno que sea más representativo que otro. Puede ser que alguno haya tenido más éxito, se haya vendido o haya tenido más repercusión que otro, pero para nosotros son todos iguales porque funcionan en ese momento. Lo que está bueno, es que al ser una banda de una trayectoria larga, no nos hemos emulado a nosotros mismos. Me parece que el logro que está buenos es que cada disco nuestro discute con la época en que vive y no necesita rescatar nada de atrás.

Adrián: No es que busquemos otro sonido o algo que alcanzar, lo mejor es lo que hicimos, para nosotros. Lo que más nos gusta es eso. Seguro cuando venga el próximo disco vamos a estar en esa era y eso es lo que pensamos. Es muy difícil que encuentres eso, bandas que se midan con tanta periodicidad, porque hacer un disco es medirte con el contexto histórico de toda los discos que salen en ese año. No es aislado, está haciendo mucha música en todo el mundo.