Los tapatíos B-Chaos han puesto en circulación su segundo larga duración, Sweet funky hole. De acuerdo al comunicado oficial, “con esto, el grupo se reafirma como una de las propuestas más sólidas en la escena nacional por su gran calidad musical, luego de recibir extraordinarias críticas de su primer álbum, Ashes, lanzado en 2018”.

TXT:: Luis Jasso

El nuevo disco tiene ocho temas en los que B-Chaos explora sonidos que antes no habían formado parte de su concepto. Sin embargo, esto no significa que se haya alejado del estilo con el cual ha construido lenta pero decididamente su nombre; ahora lo combina con rap, bluegrass, progresivo y hard rock. Muestra de ello, los dos primeros sencillos: “On the road” y “Wrong world”.

La banda fue fundada en 2012 y desde entonces su propuesta ha recaído en el groove metal (también llamado neo-thrash, half-thrash o post-thrash) que engloba a bandas como Machine Head y Sepultura. En 2013, B-Chaos editó su primer sencillo, “Groove shot”, el cual fue masterizado en Suecia, dando así a conocer su nombre, el cual deriva de la teoría del caos mezclado con la primera letra de los apodos de los 3 primeros integrantes: Brujo, Barbas y Butch.

En 2015, el quinteto lanzó su primer EP, Omen, producido por el ex Cuca Galileo Ochoa. Ahora regresan con Sweet funky hole, lanzado el 5 de marzo (con portada de Ramadam Karim) con colaboraciones de Juan Alejandro Alcalá Bañuelos en el banjo, Gallero Rap en la voz y Dave Olea en la guitarra.