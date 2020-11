Desde León, Guanajuato llegó a la redacción de Sangre de Metal una propuesta moderna, un quinteto de Metalcore llamado Awaken Serenity que ahora con el apoyo de Killsound Productions promueve el sencillo “The Ambience Of The Trees”, un tema musicalmente interesante con una letra sorpresivamente bien trabajada si se toma en cuenta que los músicos son bastante jóvenes.

TXT:: Luis Jasso

La banda debutó discográficamente con Beyond The Unknown, un material del 2019 que por lo pronto solo está disponible en formato digital que contiene cerca de 38 minutos de un Metalcore bien trabajado, con elementos de Prog Metal ofrecidos desde una buena producción y que establece el concepto ideológico de la banda, mismo que se puede definir con el siguiente comentario, tomado de su Bandcamp: “Somos los despertados, Aphelion nos ha juntado en este universo para ayudar a la humanidad. Nos mandó aquí para lograr la ascensión de la consciencia y esparcir la palabra de los despertados”.

En cuanto al sencillo, que habla de la emancipación del hombre y el acceso espiritual con sus raíces, que en este caso sería con la naturaleza, se trata de motivar la autorreflexión y generar un cambio místico. Con una trayectoria corta pero ascendente, la banda se ha presentado en los tres foros más importantes de León: Rolling House, El Callejón y Maybach, además de otros como el Parque Metropolitano y el Noisy de Querétaro y han compartido escenario con bandas más establecidas del género como son All Misery y Here Comes The Kraken.

Lo que en todo caso los hace un poco diferentes es que sacrifican un poco la brutalidad y crudeza de algunas bandas importantes del género en favor de ciertos pasajes melódicos, con voces limpias. Esto no significa que a la música le falte rudeza o contundencia, es más bien que a esos elementos se le suma otro que le confiere cierto toque de autenticidad y autonomía sonora a la banda.