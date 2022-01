Luego de que nos diera un par de pistas, Avril Lavigne hizo el anuncio oficial de su próximo material discográfico y aquí tenemos todos los detalles.

Ahora sí a sacar los delineadores negros, que el pop-punk regresará más fuerte que nunca gracias a Avril Lavigne, quien el próximo 25 de febrero publicará su octavo álbum de estudio, ahora bajo el sello discográfico del baterista de Blink-182 Travis Barker.

Titulado Love sux, esta colección de canciones promete llevarnos de vuelta a los inicios de la canadiense con el especial apoyo de artistas como blackbear, Machine Gun Kelly y Mark Hoppus. Si bien ya se había lanzado un sencillo, el día de mañana podremos escuchar un nuevo adelanto con “I love it when you hate me”.

Anteriormente, Avril Lavigne aseguró que para este material nuevamente tuvo de influencia la música de Green Day, además que lo describió como “una carta de amor a las mujeres”.

“Realmente volví a los sonidos que me influenciaron al comienzo de mi carrera. En esencia, soy una chica de un pequeño pueblo que escuchaba bandas como Blink-182, Green Day y NOFX en la escuela secundaria, y aproveché eso. Es rápido, es divertido y es puro rock and roll de adelante hacia atrás”, explicó Avril Lavigne.

“Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy; y aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron, estoy en un lugar tan bueno en mi vida que todavía es simplemente divertido, luchador y ligero. Me estoy burlando de mí misma porque he pasado por mucho en el amor”, concluyó.

Ya puedes pre-ordenar Love sux dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.