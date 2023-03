Avril Lavigne es interrumpida por una manifestante en los Juno Awards 2023

El día de ayer, Avril Lavigne fue la encargada de presentar la actuación del músico canadiense AP Dhillon en los Juno Awards. Sin embargo, mientras lo hacía una mujer en topless subió al escenario para protestar por el Greenbelt, un área verde preservada de Ontario que recientemente ha sido considerada para proyectos de desarrollo residencial e industrial.

La manifestante caminó por el escenario con pantalones rosados y la parte del pecho descubierta; en su espalda se podía leer “save the Greenbelt”. En un inicio Avril Lavigne intentó ignorarla, pero conforme la mujer continuó paseándose a lado de ella, ya no pudo más con la distracción, así que le gritó “vete a la mierda, perra” con una risa que sugiere que no se tomó la situación personal.

Más tarde, Avril Lavigne recibió el premio TikTok Juno Fan Choice y durante su discurso de agradecimiento, bromeó un poco sobre el incidente con la manifestante. “Ahora, nadie intente nada esta vez o el canadiense que llevo dentro va a salir y voy a acabar con una perra”, dijo la cantante.

Por acá puedes checar un video del momento: