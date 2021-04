Avicii, el fallecido DJ que marcó a toda una generación tendrá una biografía que será publicada este año, el nombre del libro es: Tim: The Official Biography of Avicii.

El trabajo biográfico contará con varios testimonios y entrevistas de gente cercana al artista, desde gente que trabajo con el como colaboradores, productores, otros artistas del gremio musical así como amigos y familiares. El libro fue escrito por Måns Mosesson, ganador de un premio de periodismo.

Aunque desde el año pasado empezó a comentarse sobre la creación de este material es hasta apenas estos días que ya se tiene una fecha exacta de publicación; se espera que Tim sea liberado primero en el Reino Unido el 16 de noviembre bajo la editorial Sphere.

La sinopsis del libro dice lo siguiente: “El libro muestra una imagen honesta de Tim Bergling, el nombre real de Avicii y su búsqueda en la vida, sin rehuir las dificultades con las que luchó. Es casi imposible comprender el impacto que tuvo Tim Bergling, tanto en la industria de la música en general como en sus fans de todo el mundo.”

Måns Mosesson ha seguido los pasos de Tim por todo el mundo, desde las calles de su infancia en Estocolmo, hasta Miami, Ibiza y Los Ángeles, con el fin de proporcionar una imagen profunda y multifacética de la vida y obra de Tim”. Aún no se sabe cuando llegará este libro a América Latina.

Crédito foto de portada: Instagram Avicii