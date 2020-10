Sigourney Weaver ha revelado que filmó partes de Avatar 2, bajo el agua.

La actriz, que volverá en las secuelas de la franquicia de James Cameron, contó al New York Times cómo pasó el tiempo aprendiendo a contener la respiración durante más de seis minutos.

Weaver dijo que se preparó para la película buceando en las profundidades del mar en Key West, Florida y Hawai, donde “se reclinaba en el fondo del océano mientras las mantas rayas se deslizaban sobre (ella)”.

Los preparativos también incluían el entrenamiento con “buzos militares de élite para que (ella) pudiera contener la respiración, después de un gran trago de oxígeno suplementario, durante más de seis minutos”.

Se pidió a Weaver y a otros miembros del reparto que aguantaran la respiración el mayor tiempo posible para que Cameron y su equipo filmaran más tomas de una sola vez mientras trabajaban bajo el agua.

El Times también escribió que Weaver “tenía pesas alrededor de su cintura y buzos profesionales que la llevaron a la superficie para tomar aire a intervalos breves y regulares”.

Discutiendo su intenso período de entrenamiento, Weaver dijo: “Mi esperanza es que lo que recibo del universo es aún más escandaloso que cualquier cosa que se me ocurra. Realmente no me digo a mí misma, ‘Bueno, no puedes hacer esto’. O, ‘No puedes hacer eso’. ¡Déjame hacerlo! Y ya veremos.”

En el trabajo de acrobacias específicamente, Weaver dijo que “tenía algunas preocupaciones” pero, explicó: “Para eso era el entrenamiento. Y yo realmente quería hacerlo. No quería que nadie pensara, ‘Oh, ella es vieja, no puede hacer esto.'”

James Cameron confirmó el mes pasado que Avatar 3, está “95% completa” y que la segunda película acaba de terminar de rodar en Nueva Zelanda.

Avatar 2, se estrenará el 16 de diciembre de 2022. Avatar 3, se estrenará el 20 de diciembre de 2024, y la cuarta y quinta películas están planeadas para llegar a los cines en 2026 y 2028 respectivamente.