Autopoiesis en el Festival El Aleph

La pieza Autopoiesis que se presenta para el festival de artes y ciencias de la UNAM, El Aleph es una obra que intenta poner sobre la mesa situaciones composicionales en donde la construcción de una estructura musical puede ser hecha de maneras más horizontales, para vislumbrar otras políticas de trabajo del compositor, intérprete y audiencia.

El título de las piezas que serán presentadas son:

uno ve lo que ve (a Carlos Edelmiro)

uno no ve lo que no ve (a Susana Bercovich)

uno no ve que no ve lo que no ve (a Evelyn Méndez Maldonado)

Cada una de estas 4 composiciones se han construído a través de partituras que constan de conversaciones, preguntas, y contextos informales en donde se espera que así como se constituye la vida cotidiana, cada parte contribuya a la construcción de la obra.

Autopoiesis es parte dela colaboración con la Cátedra Gloria Contreras y se presenta este sábado 17 y domingo 18 a las 12.30 hrs en Salón de la Danza, Dirección y composición Rolando Hernández en colaboración con Evelyn M Maldonado, Susana Bercovich y Carlos Edelmiro. Entrada Libre.

Salón de la Danza de la UNAM, Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, Coyoacán, CDMX.