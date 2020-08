Katie Austra Stelmanis, tiene 35 años, vive en Toronto y al momento ha editado tres discos, a los 10 años comenzó a cantar ópera, y más adelante formó parte del grupo Galaxy. Como Austra debutó en 2011 con Domino Records, sello con el que permanece trabajando hasta la fecha.

El pasado 1º de mayo estrenó su cuarto álbum HiRUDiN, y para conocer más de este trabajo tuve una videollamada con Katie. Qué por cierto es una clavada de la música clásica.

-¿De dónde salió la idea del título de este disco?

Pues Hirudin (hirudina en español), es un péptido que segregan las sanguijuelas cuando te chupan la sangre, y básicamente, hice un disco sobre las relaciones tóxicas. Y solo estaba pensando en metáforas, así que comencé a pensar mucho en las sanguijuelas. Me gustó esa idea porque, ya sabes, por un lado, son criaturas que son parásitos, y te chupan la sangre.

Y por otro lado, estos mismos animales se usan en prácticas curativas. y eso se me hizo un concepto muy interesante. Entonces, estaba leyendo mucho sobre sanguijuelas, y me encontré con esta palabra, y para ser totalmente honesta, pensé que era una palabra muy chida.

-¿Qué hizo que Austra cambiara su discurso entre discos? en el pasado eras muy política y ahora tienes un disco más introvertido, que habla sobre tus sentimientos.

Supongo que cuando estaba haciendo Future Politics salí de gira y estaba haciendo muchas entrevistas, más o menos sobre política, ya sabes, en este estado. del mundo. Y eventualmente comencé a sentir que no soy una experta en esto, no soy la persona con la que la gente debería hablar sobre esto. Yo soy música. No soy una académica. No soy escritora, no soy investigadora.

Sí, leí algunos libros y tengo mis opiniones, y tenía algún tipo de teorías o ideas que acompañaban a mi último disco. Pero simplemente no me sentía así. Por lo que empecé a pensar mucho en qué tipo de música podía hacer música para ayudar, ya sabes, si no me gustó cantar sobre política, comencé a pensar en la importancia de ser vulnerable y como permitir o ayudar a las personas sentirse vulnerables ellos mismos y cómo eso puede ponerlos en contacto con su lado humano y ayudar a conectarlos con otras personas. Creo que incluso antes del coronavirus estábamos todos de alguna manera, muy aislados.

Pensando en la forma que convivimos con las demás personas, que ahora es básicamente a través de los teléfonos, así que con eso comencé a trabajar en un disco que pudiera conectar con la gente de una manera muy profunda y personal, pensando en que eso puede ayudar a otros.

-Sueles ser la única productora de tu música, pero en este disco sumaste a un par de productores externos ¿cómo sentiste este cambio al momento de trabajar?

Fue increíble. Tengo que decir que, sinceramente, no puedo creer que nunca antes haya trabajado con productores porque me encantó. Supongo que siempre tuve miedo de trabajar con alguien más porque pensaba que entrarían a la jugada y cambiarían el sonido o lo que sea, pero descubrí que trabajar con productores te ayuda.

Simplemente te ayudan a darte cuenta de lo que quieres hacer, lo que estás tratando de hacer. Como cada vez que me golpeaba contra una pared. COn un productor tienes a alguien allí para decirte intentemos esto, ya sabes, trajeron nuevas ideas a la mesa y luego, con sus ideas generamos nuevas ideas para trabajar. Fue tan fabuloso tener a alguien que te impulsa a trabajar.

-Parte de este disco lo trabajaste en España ¿cómo fue esta experiencia para ti?

Fue grandioso, mientras hacía este disco, salía con alguien que vivía en el Reino Unido, y trabaja en la música y tenían una casa en medio de la nada en España en la que se estaban convirtiendo en un estudio. Así que por cuestión de azar terminé pasando todo este tiempo en una ciudad en medio de la nada. Fue asombroso. Fue increíble para escribir y trabajar, porque la España rural, se mueve muy lentamente, ya sabes, hacen la siesta, y todo es como si las cosas estuvieran cerradas la mitad del tiempo.

Como si no hubiera mucha gente alrededor, la cultura es tan lenta. Y cuando escribes canciones este es un ambiente muy agradable para trabajar.

-El top 3 de tus escuchas en Spotify están en Berlín, Paris y la Ciudad de México ¿cómo consideras que tu música es tan popular en estos tres puntos del mundo alejados de donde vives?

En realidad, me sorprende escuchar eso, porque la última vez que lo revisé, ese no fue el caso. Pero estoy feliz de escuchar eso, cuando lanzamos mi disco el primer lugar que abrazó a Austra fue Alemania, lo que fue realmente sorprendente. Nunca había tocado en Alemania ni había estado ahí, pero supongo que así es como funcionan las cosas ahora con el Internet. Me gusta el hecho de que digas esto, también es realmente emocionante para mí porque eso significa que esos son los lugares debo llegar e ir.

Amo la Ciudad de México y amo Berlín y amo París. Entonces, si esos son los lugares en los que les gusta Austra, está muy bien para mi.

-Si pudieras escoger a algún productor para que hiciera un remix para este disco ¿quién te gustaría que lo hiciera?

Para ser completamente honesta, ya tengo una serie de remixes de canciones de este disco que irán saliendo eventualmente, pero no estoy segura si ya puedo hablar del tema, pero puedo adelantar que hay algunos remixes de algunos de los productores que más me gustan en el mundo, y estoy muy emocionada, hay listos en este momento cuatro remixes ya, puedo adelantar que Avalon Emerson hizo uno, y hay otro de India Jordan.

así que date una oportunidad para conocer música diferente, porque el pop no tiene que ser horrible, piérdele el miedo y un gran ejemplo es Austra.