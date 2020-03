Austra lanzará un nuevo álbum este año y ya nos lo está adelantando de a poco, ahora con el estreno de Anywayz, la cual también ya tiene video oficial.

Anywayz sigue la misma línea freak y misteriosa de Risk It, el sencillo anterior, pero ahora con un ritmo más bailable y minimalista. Austra utiliza su voz para sumarle a la atmósfera onírica y dejar que la canción brille con la producción de los sintetizadores. Al contrario de su predecesora, cuyo coro agudo penetraba hasta el fondo de nuestra conciencia, en esta su voz cálida acaricia nuestros oídos.

Jasmin Mozaffari dirigió el audiovisual que acompaña a este nuevo lanzamiento, míralo a continuación:

A diferencia de su álbum anterior, Future Politics (2017), Austra abraza su lado más oscuro – mismo que ya reconocíamos en canciones como Darken Her Horse y Beat And The Pulse de Fell It break (2011), su álbum debut – en estas nuevas canciones.

Su nuevo material se llamará HiRUDiN y estará disponible a partir del 1 de mayo a través de Domino Record Co & Pink Fizz Recordings. Pre-ordénalo y pre-cuárdalo aquí.

Escucha Anywayz ya en todas las plataformas digitales.

Austra forma parte del line up del próximo CMD FEST que se realizará los próximo 5 y 6 de septiembre. Checa todos los detalles aquí: