Nuestras plegarias fueron escuchadas y por fin, los de Austin TV han confirmado su regreso con un nuevo sencillo titulado “De la orquídea y la avispa”.

A inicios de la década de los 2000 la escena musical mexicana disfrutó de un momento bastante gloriosos; entre las tantas agrupaciones y artistas que definieron esos días estuvo Austin TV, un combo de enmascarados que se distinguió por crear melodías casi enteramente instrumentales a través de las que de alguna forma lograban contarnos historias y transmitirnos bombas de emociones.

Lamentablemente, en 2013 la agrupación anunció que tomaría un descanso indefinido. Desde entonces, cada uno de sus integrantes se dedicó a sus respectivos proyectos en solitario, sin embargo, la huella que dejaron en conjunto fue tan grande que en ningún momento sus fans los olvidaron y constantemente pedían a gritos su regreso. Para su buena suerte, esto ya es una realidad.

Luego de que el pasado 24 de septiembre las calles de la Ciudad de México se vistieran con carteles que tenían escrita la leyenda “tu cara no importa, importas tú” junto con un código QR que te dirigía al sitio web de la banda, el día de hoy los de Austin TV hicieron oficial su comeback al lanzar un nuevo sencillo -disponible ya en todas las plataformas digitales- en el que a lo largo de casi siete minutos ofrecen una explosión de sintetizadores, guitarras y percusiones que pasan por el caos y te llevan a la calma.

Aún no se sabe con certeza si “De la orquídea y la avispa” se trata del primer adelanto de un nuevo material discográfico. Pero sea o no, significa que algo importante está sucediendo con Austin TV y no podemos con la emoción.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.